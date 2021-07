Empresas podrían ser sedes de vacunación en Querétaro.

Querétaro, 10 Julio 2021.- La delegada en Querétaro de la Secretaría del Bienestar, Rebeca del Rocío Peniche Vera, aseguró que se analiza la posibilidad de que empresas privadas puedan ser consideradas como sede para la aplicación de las vacunas de las próximas poblaciones de 30 a 39 años y de 18 años o más.



Y es que hay que recordar que el presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jorge Luis Camacho Ortega, dio a conocer que se dio esta propuesta a las autoridades de las Brigadas Correcaminos de vacunación contra COVID-19; con el fin de agilizar el proceso de inmunización para el grueso de la población laboral.



Al respecto, Peniche Vera indicó que se está valorando desde la delegación estatal esta oportunidad; y se analiza que pudiera ser en primera instancia un acercamiento en los parques industriales, dependiendo del número de personas a vacunar.



“En la medida que sea una población suficiente para que podamos hacer el desplazamiento de las brigadas, no está descartado. Precisamente se está valorando, en particular para algunos parques industriales; dependiendo del número de personas que tengamos que vacunar”, comentó.



En este sentido, puntualizó que están en espera de un censo elaborado por la iniciativa privada, sobre empresas y parques industriales, para conocer la viabilidad de esta alternativa.



Por otro lado, la delegada de la Secretaría manifestó que no se descarta la posibilidad de que la federación analice la pertinencia de vacunar por lo menos a los alumnos de secundaria y preparatoria, ante la planeación del regreso a clases presenciales en el mes de agosto.



“No hemos recibido ninguna indicación al respecto, estamos atentos, no lo descartamos, pero por lo pronto, la consigna es concluir con la vacunación de las personas mayores de 18 años en octubre”, respondió a la petición originaria de asociaciones de padres de familia.



Finalmente, ante los nuevos estudios que señalan una disminución de la efectividad de la vacuna Cansino a los seis meses de su aplicación, y dado que esta dosis fue aplicada a los trabajadores del sector educativo, Peniche Vera señaló que a la fecha, la secretaría no ha dado instrucción de volver a vacunar a este sector.



“No tenemos indicaciones al respecto. Ahorita en principio ya hay la protección del sector educativo, y por eso con esa confianza se está proponiendo regresar a las aulas. Todavía no tenemos indicaciones de volver a reforzar en todo caso este sector educativo. Mientras no haya indicaciones, estamos bien, estamos en lo dicho de que estas personas están inmunizadas”, concluyó.