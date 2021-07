Andrea Meza tuvo un gran recibimiento tras volver a México luego de obtener la corona Miss Universo 2021 en el certamen de belleza que se llevó a cabo el pasado 16 de mayo.

Ante cientos de personas que se reunieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para felicitarla por su triunfo, la originaria de Chihuahua agradeció las muestras de cariño y brindó algunas declaraciones a los medios de comunicación.

“Estoy super contenta de estar aquí, el corazón lo tengo a mil por hora, estoy nerviosa, estoy emocionada y estoy agradecida de ver a tantas personas aquí, gracias por todo el apoyo que he recibido, ha sido increíble”, expresó Meza.

Sobre los sentimientos que experimentó al haberse coronado como reina de belleza, Andrea contó: “en el momento en que mencionaron a México como ganador sentí que todo el país estaba ahí y los amo, de verdad que es un honor para mí. Fue una mezcla de emociones que no la puedo describir, no sé cómo explicarlo porque escuchar como mencionan al nombre de tu país, y eres tú ese país, y la manera en que lo mencionaron porque el conductor es mexicano, entonces lo dijo con este acento mexicano, con ese sabor latino, y ver las banderas de México ondearse es algo indescriptible”.

Al escuchar los cuestionamientos sobre lo primero que hará en su país natal, la Miss Universo 2021 comentó: “Tenemos una gira bastante ocupada y principalmente y lo que más nos importa es el tema de violencia de género, voy a tener varias reuniones con grupos de mujeres feministas para hablar sobre el tema y ver de qué manera podemos aprovechar la plataforma de Miss Universo para hacer llegar el mensaje de respeto a los derechos de la mujer”.

De la misma manera, Andrea Meza confesó estar feliz y muy enamorada del influencer estadounidense Ryan Antonio. “Sí, la verdad sí, como me gusta comentarlo, me gusta mantener un equilibrio en vida, entonces no me gusta negarlo, el trabajo, la familia, lo personal, y es el mensaje que quiero dar, de que todos podemos mantener esto, y es importante para las mujeres mantener este equilibrio”.

Finalmente, la mexicana reveló cuál fue su reacción ante los rumores que aseguraban que su madre es la cantante Ana Gabriel. “Pues me reí, si algo es verdad va a salir de mi boca, de la organización, de mi familia, y simplemente lo ignoré”.