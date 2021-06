Madrid, 30 jun (EFE).- El español Sergio García Dols (Gasgas), segundo en la clasificación provisional del mundial, se marcha de vacaciones con el objetivo de ser competitivo conseguido y con ganas de regresar a la competición, en la que “la máxima aspiración es ganar el Mundial”.

“Creo que es algo que se puede conseguir, aunque es cierto que es difícil, pero me centro en ir carrera a carrera y en cometer los menores fallos posibles”, asegura el piloto de Estrella Galicia 0’0, que recuerda que “en Alemania pudimos puntuar y en Holanda estuvimos de nuevo luchando por ganar, ahora estamos segundos en el campeonato y es una buena forma de llegar al ecuador de temporada”.

El pupilo del equipo de Jorge Martínez “Aspar”, dice haber crecido como piloto pues asegura tener “mucha más experiencia en pista y conozco mejor los circuitos y la dinámica del campeonato, por eso sabemos lo que hay que hacer y tratamos de hacerlo y tenemos una buena puesta a punto de la moto y me divierto pilotando”.

El primer triunfo de la temporada para Sergio García Dols llegó en Francia y explica que “fue una victoria muy complicada, las condiciones en pista eran muy difíciles y con cualquier despiste podías irte al suelo, pero me salió solo, partiendo octavo y enseguida estaba líder. Me veía fuerte, di el máximo y fui a por la victoria, aunque cometí algunos fallos, pero pocos, y eso me llevó al triunfo”.

“Creo que la regularidad la estamos consiguiendo y es que antes no teníamos una puesta a punto base, pero ahora ya la tenemos y me estoy sintiendo a gusto. Vengo de cuatro años con la misma moto y el cambio no es fácil, pero nos hemos adaptado y ahora estoy disfrutando porque me siento muy bien sobre la moto”, señala el piloto de Estrella Galicia 0’0.