Querétaro, 29 Junio 2021.- La ciclista María Fernanda Gómez, denunció que debido a la temporada de lluvias en el estado de Querétaro han sido afectados distintos tramos de las ciclovías, situación que termina representando un riesgo.

“Ahorita que es temporada de lluvias y que están arreglando Universidad me he encontrado con inundaciones bien severas, así de que pedaleo y mi pedal y mi tenis se empapan” comentó.

Además, mencionó que en los tramos en los que han estado arreglando las vialidades en muchas ocasiones la propia maquinaria que utilizan la terminan dejando en las ciclovías obstaculizando el paso a los ciclistas.

“Con lo que están arreglando me he encontrado de que dejan maquinaria con lo que arreglan en plena ciclovía , por ejemplo llevan ya días que ahí en Tecnológico y Universidad hay una maquinaria que no han quitado desde hace días y está en plena ciclovía, obstruye por completo el paso” denunció.

María Fernanda Gómez comentó que debido a estas situaciones se ve obligada a tener que bajarse de su bicicleta o subirse a la banqueta para evitar lo que obstruye su paso,

“Entonces tienes que bajarte de la bici o bien un poquito antes subirte por la banqueta para pues evitar el obstáculo” dijo.

Además, refirió que las inundaciones han implicado un riesgo ya que les dificulta el paso a los propios ciclistas.

“Ahorita que esta lloviendo por las inundaciones me parece bien peligroso que por ejemplo en el sentido que va de Bernardo Quintana hacia Tecnológico aquí en Universidad se inunda muy fuerte.

“Por ejemplo, ayer que yo iba de regreso primero me fui por abajo en el sentido que debería de ir, pero después al ver que estaba inundadísimo , incluso algunos coches me aventaban agua y me hacia como desequilibrarme en mi camino , me fui al otro sentido” agregó.

Dichas situaciones terminan repercutiendo en recibir comentarios de los propios ciclistas o llamadas de atención. “Hasta mismos ciclistas te llaman la atención porque vas en sentido contrario o te avientan una mirada de pistola o cosas así”.

Finalmente, la ciclista señaló que el gobierno tendría que poner mayor atención en la infraestructura, incluyendo los semáforos ya que en las temporadas de lluvia se han visto dañados y termina repercutiendo a los ciclistas ya que son avenidas de mayor tránsito.