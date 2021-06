Querétaro, 26 Junio 2021.- Adriana Leonel de Cervantes, integrante del Frente Político Nacional de Mujeres (FPNM), declaró que los procedimientos para llevar a cabo una impugnación de los resultados de las elecciones, se realizan de forma diferente en los niveles local y federal.

Ante esto, señaló que, si fue una elección local, se tiene que demandar ante el Tribunal Electoral Local de la entidad federativa correspondiente. Pero, en caso de que siga existiendo inconformidad con la resolución, se tiene que acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado, cuando se trata de cargos federales como las senadurías o diputaciones federales, las impugnaciones son directamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No las puede interponer cualquier persona, obviamente, si yo no fui una persona candidata, si yo no soy representante de un partido político, si no tengo legitimación y no tengo los requisitos que la norma establece, yo no puedo ir a impugnar una elección”, detalló Adriana Leonel.

Asimismo, indicó que son indispensables los requisitos que deben reunir las personas o los institutos políticos que deseen impugnar una elección.

Además, tiene que realizarse la impugnación “lo más pronto posible”, antes de que se tome protesta de los cargos, independientemente de que ya hayan recibido las constancias de mayoría.

Sin embargo, hay variaciones respecto a los días para realizar una impugnación, ya que las entidades federativas tienen sus legislaciones electorales, como en el caso de Michoacán que tienen 5 días para impugnar.

“La regla general, basándose en el (Tribunal) Federal, son cuatro días naturales, porque en procesos electorales, todos los días y horas son hábiles” comentó.

Finalmente informó a quienes impugnaron resultados de las elecciones en cargos locales, que debido a las fechas, todavía se están llevando las resoluciones en los tribunales locales.