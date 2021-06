Ciudad de México, 22 jun (EFE).- La boxeadora mexicana Yamileth Mercado, campeona del peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseveró este martes que desea pelear ante su compatriota Jackie Nava porque el combate marcaría un hito en el boxeo femenino de México.

“Claro que quiero enfrentar a Jackie Nava este año porque sé que esa pelea va a marcar un parteaguas en el boxeo femenino mexicano y será trascendental para mi carrera”, afirmó la pugilista en una rueda de prensa.

Antes de pensar en medirse a Nava, Mercado, de 23 años, quien presume un récord de 17 victorias, cinco por nocaut, y dos derrotas, expondrá su título mundial ante la estadounidense Angélica Rascón el próximo sábado en el norteño estado mexicano de Chihuahua, su lugar de nacimiento.

‘Yeimi’ Mercado resaltó la trayectoria de Jackie Nava, de 41 años, quien en 2005 obtuvo el primer campeonato femenino del CMB y hace una semana fue homenajeada por el Consejo Mundial de Boxeo por sus 20 años de carrera.

“Si alguien tiene un historial importante en el boxeo femenino es Jackie. Ella cuenta con todos los merecimientos para tener la oportunidad de disputar este campeonato y yo estoy muy contenta de aceptar su reto”, argumentó.

Mercado explicó que luego de que tanto ella como Nava han expresado su deseo de enfrentarse, ahora todo queda en manos de los promotores.

“La pelea con Jackie es algo que yo quiero y que ella quiere, lo he comentado siempre. No sé si pueda darse este año, pero no es cuestión mía, sino de los promotores y claro de que yo retenga mi título ante Angélica”, subrayó.

Respecto a su pelea del próximo sábado, la monarca supergallo confesó desconocer el estilo de su rival Angélica Rascón, aunque aceptó que su récord invicto de 10 triunfos la convierte en una peleadora de cuidado.

“Es una rival de la que no conozco mucho, sé que está invicta, por lo que debe ser una boxeadora peligrosa”, expresó.

Yamileth Mercado negó haberse tomado a la ligera su preparación para la defensa de su título ante la estadounidense.

“No estoy confiada para esta pelea, me he preparado muy fuerte y así espero a Angélica, aunque no la conozco mucho, pero sé que tiene una buena racha de triunfos; ella sí me conoce y por eso espero una guerra arriba del ring”.