Útiles escolares que otorga gobierno afectan a papelerías en San Juan

San Juan del Río, 16 Junio 2021.- Ante el inminente regreso presencial a clases, que se llevará a cabo en el próximo mes de agosto, los comerciantes papeleros no aprueban el apoyo con útiles escolares a los alumnos, pues aseguran que el gobierno tiene que incentivar la economía.

El año de la pandemia ha dejado a muchas personas sin ingresos económicos, generando el cierre de algunos negocios que no lograron mantenerse, siendo las papelerías uno de los sectores más afectados.

Uno de los mayores descontentos de los propietarios de papelerías que no han cerrado en San Juan del Río, es que el gobierno vaya a otorgar útiles escolares a todos los estudiantes, incluso a aquellos que no son de bajos recursos.



Y aunque los productos que entrega el gobierno son de muy baja calidad, los propietarios de estos negocios, dicen que no incrementan sus ventas en lo que se refiere a mochilas, lápices y cuadernos, que son artículos que se solicitan en las escuelas.

Asimismo, afirman que es más factible, tanto para los padres, como para los comerciantes, el uso de vales de útiles escolares, pues los infantes pueden escoger a su gusto las mochilas, colores o cuadernos que utilizarán en las aulas.

De acuerdo con uno de estos vendedores, tan sólo hasta medio día, ha logrado vender solamente 13 pesos, por lo que considera que ya no es rentable el negocio, pues no hay ventas y tampoco ganancias.

Este sector no es el único afectado, pues las tiendas de uniformes también están seriamente perjudicadas ante la misma situación.