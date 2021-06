Perfiles laborales dan un giro en la industria de San Juan del Río

San Juan del Río, 16 Junio 2021.- La gerente de la CANACINTRA en San Juan del Río, Eridani Ríos Romero, reconoció que la vinculación de nuevos egresados al sector laboral es lenta, además de que las demandas del sector productivo también han cambiado derivado de la pandemia.

“Hoy hay carreras que ya no son tan demandadas como hace algunos años y vemos que en los próximos 30 años un porcentaje importante de profesionistas si no se actualizan no van a tener mayores oportunidades de empleo”.

Ríos Romero, manifestó que ante esta situación, el organismo empresarial que representa se va a enfocar a la capacitación en temas que usan nuevas tecnologías, que ante la contingencia por el Covid-19 es algo que llegó para quedarse y que tiene que ver con temas de innovación, creatividad y desarrollo.

“La parte creativa es algo que empieza a tener mucho auge también y que nosotros vemos que va en crecimiento, pero sobre todo la parte del uso de nuevas tecnologías y herramientas”.

Destacó que ahora ya es una exigencia por parte de la industria que llegue gente que maneje sistemas actualizados y herramientas tecnológicas que les permitan innovar.

Eridani Ríos Romero, apuntó que las carreras que van alcanzar un mayor desarrollo en un corto plazo, son las que vayan enfocadas en la tecnología, mientras que las que han dejado de tener una demanda de las empresas, son las que tienen que ver con la parte administrativa.

De ahí que dijo que las propias universidades deberán ser creativas para formar nuevos perfiles que se están solicitando en las empresas, por lo que es necesario que los planes de estudios que las universidades tienen, sean adecuados a las necesidades del sector productivo en la región y el país.

“Adecuarlas a las necesidades que la industria tiene para que los egresados puedan vincularse y poder ingresar al sector laboral”, subrayó.

Explicó que es un trabajo que se ha estado haciendo desde hace tiempo, pero que ahora con la pandemia debe tomar mayor fuerza para que preparen a la gente en las carreras que las universidades ofrecen, pero conforme a las necesidades que la industria demanda.