Andrés García sigue festejando su cumpleaños número 80 por todo lo alto, y durante una dinámica con sus seguidores, el longevo actor hizo algunas confesiones de lo que fue su vida íntima.

Mientras agradecía las muestras de cariño de sus fanáticos, el artista escuchó la pregunta sobre si Julio Iglesias dijo que solo Andrés García había tenido más mujeres que él, a lo que el padre de Leonardo García contó:

“Es verdad, estuvimos en competencia muchos años, como 8 o 10 años, para ver quién tenía más mujeres y finalmente él solito lo aclaró, dijo ‘no, pues ya me ganó Andrés’, pero también se echó su buen grupo de mujeres, no fue ningún santo casto, igual que yo”.

Posteriormente, García subrayó su suerte con las mujeres. “A mi nunca se me resistió mucho ninguna mujer, porque la que me decía ‘no’, dos veces, ya no me volvía a ver, yo no soy de los que está dale, dale y dale, yo tenía muchas candidatas”.

Finalmente, ante la pregunta sobre si todavía servía su bombita, el actor dijo: “¿Cuándo la probamos?… ¿mujer o hombre?”, agregó para corroborar que fuera una dama la que se lo estaba cuestionando, pero al saber que era un caballero, el artista replicó: “no, entonces no probamos ni madr$*”.