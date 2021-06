Oaxaca, Oax. Transcurrieron tres años, se acumularon seis carpetas de investigación, dos fiscales han conocido de los expedientes, pero el avance hasta el momento en el asesinato de Sol Cruz cometido el 2 de junio de 2018, es casi nulo. Tres años sin justicia, tres años de impunidad que, para Soledad Jarquín Edgar, periodista y madre de la fotoreportera, tienen un sabor amargo y doloroso.

La reciente llegada de Arturo Peimbert Calvo a la fiscalía general del Estado de Oaxaca, abre una rendija de luz. Evidencias omitidas en su momento, podrían inyectar celeridad a las investigaciones en el expediente criminal y al abierto ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del exfiscal Rubén Vasconcelos Méndez por su presunta protección a los autores intelectuales y materiales del asesinato contra Sol Cruz, Pamela Terán y Adelfo Guerra.

“Tuvimos la suerte de ver otros documentos y lo que encontramos es que tuvieron evidencias de al menos dos elementos importantes hace tiempo y no los movieron, no los investigaron. El nuevo fiscal tiene claro que hubo omisiones por parte de Rubén Vasconcelos. Ojalá que el nuevo fiscal haga lo que tenga que hacer para que el caso de Sol finalmente tenga acceso a la justicia, pero también lo que estamos exigiendo es cárcel para Rubén Vasconcelos. No sólo en el caso de María de Sol utilizó su poder para proteger a los verdaderos infractores”, afirmó la periodista al hacer un balance en cada uno de los seis expedientes.

Expediente homicidio calificado

Desde el 2019 el expediente criminal se encuentra en la misma situación. Un sólo detenido, el eslabón más débil de la cadena: José Eduard H.C. única persona detenida en calidad de copartícipe, recientemente pasó de la audiencia intermedia al proceso del juicio.

“Hay un elemento clave que lo vincula a proceso, pero una investigación sostenida con alfileres y que no sabemos si va a ser favorable al caso. La moneda está totalmente en el aire porque las cosas no se hicieron como se tenían que hacer desde el principio”.

Expediente por robo

Fue abierto hasta agosto de 2019 por el robo del equipo y trabajo de la propiedad intelectual de la fotoperiodista. La persona señalada como presunto responsable está sujeta a proceso y próximo a la audiencia intermedia. “El delito de robo está vinculado a un delito de feminicidio y esto es muy grave. La dilación de la justicia nuevamente es una evidencia en este caso”.

Expediente por delito electoral

Este fue iniciado en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a pesar de que desde septiembre de 2018 estaba listo de ser judicializado, supuestamente dicho proceso se realizó hasta diciembre de 2019, es decir, año y medio después.

Expediente por corrupción

Tras las irregularidades y nulos avances en los tres expedientes anteriores en julio de 2019 Soledad Jarquín Edgar presentó ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción una denuncia contra Rubén Vasconcelos y Araceli Pinelo, así como otros que resultaron responsables por hechos de corrupción, inacción y obstrucción de la justicia. El expediente no presenta avance alguno.

Procedimiento especial sancionador

El 16 de marzo 2019, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció que fue una conducta grave especial en la que incurrió el entones candidato Hageo Montero López, al disponer de María del Sol quien era jefa del departamento de Comunicación Social de la extinta Secretaría de los Pueblos Indígenas (SAI) para actividades destinadas a su campaña electoral, enviada por el secretario Francisco Javier Montero López.

El tribunal electoral determinó entonces imponer una multa de más de 90 mil pesos. A pesar de los cargos en su contra, Hageo Montero López es el actual regidor de energía renovable del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. Y sigue pendiente la sanción al entonces secretario de la SAI.

Expediente ante el Tribunal de Justicia Administrativa

La carpeta de investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental fue vinculada a proceso en el Tribunal de Justicia Administrativa, donde sigue un lento proceso, esta es por delitos de corrupción que involucran al ex titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, Francisco Javier Montero López.

Acceso a la justicia, entramado de simulación

“El entramado de la justicia en México es un entramado de simulación, no sólo es el caso de María del Sol que tres años después está en cero a pesar de la insistencia, de hacerlo evidente, de colocarlo a nivel internacional con la comunidad europea, con ONU Mujeres y muchos otros organismos internacionales.

A las autoridades les viene valiendo un cacahuate que los exhibas a nivel internacional y eso me da mucho temor porque me hace preguntarme ¿Contra quién estamos? ¿Por qué no hay justicia? ¿A quiénes están protegiendo?”

El tiempo ha sido largo, la injusticia amarga y dolorosa. Con un corazón lastimado y mucha frustración por los nulos avances, Soledad Jarquín ha exorcizado las lágrimas para no darse por vencida. Desde hace tiempo intuyó que al menos en lo que resta del actual gobierno, no verá progreso en los expedientes. Sabrá ser paciente – afirma – sin que ello signifique que cruzará los brazos a esperar que las autoridades decidan hacer su trabajo.

“Sé que tengo que asumir este papel de saber qué pasó”. En casa de Soledad las fotografías de Sol Cruz la hacen presente todos los días, la evocan como la mujer sonriente, alegre y libre que era, pero también como una vida que fue arrebatada.

Su asesinato -apunta- así como el de muchas otras mujeres en el país, no debe de asumirse como algo que les pasa a todas las madres, al contrario “esto es lo que no nos debe de pasar, no debemos permitir que esto nos siga pasando”.