Querétaro, 2 Junio 2021.- Candidatas del Partido del Trabajo y del PRI, denunciaron por violencia política en razón de género a Héctor González, candidato a la presidencia municipal de Corregidora del Partido Revolucionario Institucional.

Montserrat Buitinea, ex presidenta del Comité Municipal en Corregidora del PRI informó que Héctor González la agredió y ha realizado publicaciones en redes sociales en su contra.

“En una de ellas donde me acusa de haber desfalcado al partido, cuando sabemos que el PRI no nos daba ni un peso. Ante esto, yo le solicité el día 10 de Mayo (…) que me dijera cuánto recurso me dieron para operar este trabajo” señaló.

Hasta el momento, señaló que no le han respondido la denuncia por lo que responsabilizó al presidente estatal del PRI, Paul Ospital como un cómplice de sus candidatos debido a que continúan las agresiones y difamaciones en su contra.

“Paul Ospital no da respuesta y pues evaden su responsabilidad ante estos actos que ellos manifiestan” dijo.

Además, Buitinea expresó que la han acusado en redes sociales por haber recibido un monto de 100 mil pesos y han continuado las agresiones hacia su patrimonio al poncharle las llantas de su automóvil particular.

“Exijo a Paul Ospital que ya le ponga un freno a este tipo de agresiones que hace este sujeto. Me mandan seguir, me mandan hacer persecuciones hasta mi domicilio donde la gente va a la esquina de mi casa a quererme intimidar” expresó.

Buitinea refirió que presentó su renuncia al partido el día 11 de Mayo y posteriormente continuaron las agresiones debido a que decidió adherirse al Partido Acción Nacional en el municipio de Corregidora.

Por otro lado, la candidata del Partido del Trabajo, Gaby Moreno refirió que también ha sido acosada por la gente de Héctor González desde el inicio de la campaña “se dedicó a atacarme y buscar pruebas y a estar en municipio pidiendo documentaciones”.

“En Corregidora se ha dedicado a poner sobre mis lonas su lona, a quitarlas también a vandalizar (…) No queremos vándalos en Corregidora ni personas misóginas, retrógradas (…) también se dedicaron a vandalizar mi camioneta, a golpear a mi mascota” señaló.

Finalmente, ante la activista y abogada, Josefina Meza, las militantes y candidatas de los dos partidos exhortaron a las ciudadanía a que durante el 6 de Junio, día de las elecciones no votaran por el candidato del PRI en Corregidora.