Cancún, Q. Roo (Junio, 2021) Karisma Hotels & Resorts, con su portafolio de propiedades de lujo en Latinoamérica, el Caribe y México, anunció que nueve de sus hoteles fueron galardonados con los prestigiados premios TripAdvisor® 2021 que se otorgan a los resorts y empresas turísticas más importantes del mundo.

El exitoso corporativo turístico, que sumará en los próximos meses a su amplia y novedosa oferta hotelera los nuevos desarrollos de Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya y Margaritaville Island Reserve Cap Cana, anunció que el hotel El Dorado Maroma fue galardonado con el Traveler´s Choice Best of the Best, que se le entrega a sólo el 1 por ciento de los ganadores por obtener la mayor cantidad de reseñas y calificaciones favorables de sus clientes y visitantes a nivel mundial.

El Dorado Maroma, una lujosa propiedad de Grupo Lomas, ubicada en la Riviera Maya y operada por Karisma Hotels & Resorts, se incluyó entre los primeros 25 Mejores Hoteles de México, obteniendo el #15 en las categorías de Romance y el # 9 en la categoría Todo Incluido.

El grupo turístico también se mostró muy honrado con la obtención del premio Traveler´s Choice Award, anteriormente conocido como Certificado de Excelencia, que reconoce a las empresas que brindan un excelente servicio de manera constante, mismas que fueron votadas dentro del Top 10% de hoteles en todo el mundo.

Entre las propiedades que fueron premiadas fueron El Dorado Seaside Palms, El Dorado Seaside Suites, El Dorado Royale, Margaritaville Island Reserve Riviera Cancún, El Dorado Casitas Royale y Hidden Beach Resort, ubicadas en el Caribe Mexicano, así como el Azul Resort Negril, en Jamaica y Allure Chocolat, de Colombia.

“Nos sentimos doblemente agradecidos de recibir este reconocimiento basado en las opiniones favorables de nuestros huéspedes y a su satisfactoria experiencia de viaje. La industria turística ha enfrentado tiempos difíciles por lo que la preferencia de nuestros huéspedes nos compromete a seguir innovando y ofreciendo los mejores atractivos, servicios e instalaciones cómodas y seguras que les hagan recobrar la confianza de viajar y vivir las mejores vacaciones de su vida”, dijo Elizabeth Fettes, Chief Marketing & Sales Officer de Premier Worldwide Marketing, el proveedor exclusivo de marketing y ventas para Karisma Hotels & Resorts.

Este codiciado galardón otorgado cada año por la plataforma de viajes TripAdvisor® posiciona a Karisma Hotels & Resorts como una de las mejores opciones de alojamiento para los viajeros que visitan esta región del mundo.

Los Traveler´s Choice son los más prestigiados premios otorgados desde el 2002 por TripAdvisor® y los únicos en el sector del turismo basados en los millones de opiniones y comentarios de los viajeros a nivel mundial, quienes reconocen en sus reseñas a las mejores empresas en cuanto a servicio, calidad y satisfacción de los clientes.

Cabe destacar que para garantizar la seguridad y el bienestar de sus huéspedes con estrictos protocolos de seguridad e higiene, Karisma Hotels & Resorts creó un programa completo de bienestar llamado Karisma Peace of Mind, que incluye una prueba de antígeno gratuita para los huéspedes que viajan a los Estados Unidos, según los requisitos de los CDC. Para más información visite www.karismahotels.com.