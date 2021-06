San Juan del Río, 1 Junio de 2021.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una aplicación digital denominada ‘Caza maPANches’, que aseguran tiene como propósito recibir denuncias de compra de votos durante la jornada del próximo domingo.

Paul Ospital, presidente del PRI en el estado de Querétaro, manifestó que Acción Nacional está desesperado, pues “van a perder dos de los municipios más importantes”, al referirse a Tequisquiapan y San Juan del Río.

“La desesperación los ha llevado a que no hay comunidad, no hay colonia, en la que no nos digan que los funcionarios municipales no se acerquen a ofrecerles despensas, tinacos o material de construcción”, declaró Ospital.

Añadió que lo que se está ofreciendo a la población como apoyo, es parte de los impuestos que pagan, “de lo que les han robado y con eso les quieren robar su voto”, acusó el dirigente del partido.

“Quien paga para llegar, llega para robar, y eso es lo que están haciendo los panistas en San Juan del Río”, denunció Paul Ospital.

Por este motivo, el Partido Revolucionario Institucional lanzó un número telefónico para que la ciudadanía denuncie de manera anónima lo que ofrecen los ayuntamientos de los distintos municipios para favorecer a sus candidatos con el voto.

Esta propuesta es llamada “Denuncia Ciudadana PRI. Ponle un alto a los maPANches para frenar el fraude electoral”, donde se puede denunciar la compra de votos mediante una llamada o WhatsApp.

El dirigente estatal del PRI aclaró también que los delitos electorales ya están constituidos como delitos penales, y quien sea sorprendido infringiendo la ley, podría pisar prisión.

Por su parte, Gustavo Nieto, candidato del PRI a presidir el ayuntamiento de San Juan del Río, declaró que sus adversarios “piensan que las campañas se ganan con espectaculares y lonas, o pagando el voto”.

Además, afirmó que van a cuidar la elección, asegurando que ganaron la campaña y que este tipo de situaciones como la compra de votos, se debe de denunciar y que sea la ciudadanía quien le haga frente.

“Aquí quien va a ganar, es la democracia y las mejores propuestas que tenemos en el partido”, expresó el abanderado priísta a presidente municipal.

Concluyeron indicando que están esperando la respuesta de la autoridad electoral, afirmando que las supuestas pruebas que tienen, harán que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales pueda actuar de manera inmediata.