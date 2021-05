San Juan del Río, 26 Mayo 2021.- Durante una conferencia de prensa, Juan Carlos Martínez, candidato del partido Fuerza por México para la gubernatura, afirmó que en caso de llegar a ser gobernador, va a militarizar Querétaro.

En su intervención, el candidato a gobernador dijo que el militarizar el estado es una de sus prioridades, pues las instituciones dejan mucho que desear, ya que la seguridad es un tema muy importante.

Declaró que, invitará a los militares a que cuiden a la población, afirmando que estarán sobre la policía, pero al mismo tiempo, se involucren con la ciudadanía.

El abanderado de Fuerza por México, considera que la militarización es la única forma de controlar el problema de inseguridad, robos, feminicidios, acoso sexual y demás situaciones que aquejan a todos los pobladores de Querétaro.

Además, pretende crear una policía ciudadana y, asegurando que sabe como funcionan las políticas de otros países como Estados Unidos, desea que los habitantes de Querétaro estén armados para que puedan protegerse.

“No vengo a inventar, sino a innovar”, declaró afirmando que tomará lo mejor de cada país y lo pondrá en práctica en Querétaro, a sabiendas de que el pensamiento, educación y valores mexicanos no son iguales a los de otras naciones.

“Porque ya estamos hartos”, dijo, insistiendo en promover su propuesta de manera tenaz, ya que sólo los ciudadanos responsables serán los que tengan la posibilidad de portar armas en vía pública.

Además, aseguró que la policía no está capacitada para cumplir en tiempo y forma las funciones, pues recordó ante los presentes que su equipo de campaña fue asaltado y el cuerpo policíaco tardó aproximadamente una hora en acudir al lugar de los hechos.

“Eso se lo están haciendo a un candidato, no me quiero imaginar que le hacen a un ciudadano que no tiene manera”, declaró, haciendo referencia a que, por ser candidato, debe de tener ciertas preferencias por parte de la policía, a diferencia de los habitantes que no tienen aspiraciones políticas.

Esta fue la segunda vez en la conferencia que dio a notar que, por ser aspirante a la gubernatura, debe de tener ciertos privilegios, pues al inició de la misma, pidió a un periodista que se retirara, respaldándose en un prepotente “¡soy el candidato a gobernador!”.

Respecto a la seguridad de la elección, Juan Carlos dijo que tendrán refuerzos de la Guardia Nacional, invitando a los otros partidos “que no se han vendido todavía” a unirse a proteger el voto.

“No vamos a ser igual a los demás, lo dije y lo vuelvo a repetir los políticos son los mismos puercos de siempre, nada más se andan cambiando de chiquero”, acusó el candidato, además de decir que “las encuestas me sirven para tirarlas a la basura, no traen números reales”.

Aunque haya dicho que los políticos “son unos puercos”, afirmó que no se irá de la política “aquí voy a quedarme”, concluyo diciendo que independientemente de las elecciones, seguirá buscando justicia.

Finalmente, Juan Carlos Martínez, amenazó con dar a conocer toda la corrupción que existe, pues declaró que “hay mucha porquería, hay mucha suciedad en Querétaro”.