Querétaro, 25 mayo 2021.- La Asociación de Empresarios y Residentes del Centro Histórico de Querétaro reprobó las propuestas que se pretenden por parte del candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, Arturo Maximiliano, de supuestamente llevar al andador 5 de mayo a más de 100 comerciantes ambulantes.

El líder de esta organización, Alfredo Serrano Valdez, aseguró que esto beneficia a “agitadores políticos” como Jerónimo Sanchez y Pablo González Loyola, que buscarían adueñarse de las plazas públicas.

Aunado a esto, Alfredo Serrano resaltó que las plazas no se “negocian”, y piden que no se afecten las ventas del comercio establecido, pues se bajarían sus ingresos los días fuertes para dichos locatarios.

Además, puntualizó que el candidato de Morena a la alcaldía no se ha acercado con este sector, y lamentó que el aspirante de Morena “se ponga de un solo lado de la moneda”, por no considerar a los comerciantes regulados del Centro Histórico.

“Maximiliano no se ha acercado a nosotros. Creo que nada más le ha dado preferencia a un sector, y a lo que es el comercio establecido no se ha acercado, tampoco con los vecinos del Centro (…). Somos categóricos, nosotros, la Asociación de Empresarios, no lo vamos a permitir. Los andadores no se negocian, ningún andador, ninguna plaza pública, porque son de todos, no son de unas solas personas”, argumentó.

Serrano Valdez resaltó que harán lo que sea necesario para definir esta postura ante todos los candidatos que pretendan generar propuestas en relación con el ambulantaje, entre demandas y amparos; y advirtió a las autoridades que no se permitirá la presencia de este sector a partir del 7 de junio.

El líder de empresarios del Centro Histórico manifestó que han padecido dicha problemática desde hace ya un año, periodo en el que han bajado sus venta hasta en un 50 por ciento, por la presencia del comercio en vía pública.

Por su parte, los artesanos señalaron que les perjudica el comercio irregular en vía pública, al representar una competencia desleal de parte de vendedores que no son reales artesanos.