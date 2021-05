Gaby Espino provocó gran controversia entre sus seguidores debido a que en los últimos meses ha impactado con su cambio físico, y aunque siempre ha tenido una figura envidiable, la venezolana ahora presume un cuerpo mucho más definido y delgado.

Sin embargo, la polémica surgió luego de que la protagonista de telenovela “Más sabe el diablo” presumiera su cuerpo en diversas imágenes publicadas en Instagram donde aparece posando en bikini.

Inmediatamente los comentarios a favor y en contra de su aspecto no se hicieron esperar, por lo que Gaby empleó la misma red social para externar su descontento por esta situación.

“A mí me gusta estar delgada, me gusta, así me gusto, siento que estoy en mi mejor momento, me siento saludable, me siento liviana, me siento feliz. Pero eso es cuestión de gustos. Lo más importante es estar saludable, hacerlo por salud y porque te gusta porque te amas así”, subrayó la actriz.

De la misma forma, la artista que cuenta con más de 11 millones de seguidores en esa plataforma digital señaló que nunca tendrá contentos a todos y lo más importante es cómo ella se sienta.

“Mucha gente [dice]: ‘No, que estás muy flaca’. Pero cuando uno está gordo está muy gordo, cuando uno está flaco está muy flaco y aquí no importa eso. Aquí lo que importa es lo que tú sientas, o sea cómo tú te veas y cómo tú te gustes, así que no le paren bola a nadie”, finalizó.