Querétaro, 21 Mayo 2021.- La candidata a la gubernatura del estado de Querétaro del Partido Revolucionario Institucional, Abigail Arredondo Ramos manifestó su apoyo de la vigilancia de la Guardia Nacional durante la contienda electoral.

La candidata mencionó que “tendrían que” confiar en la Guardia Nacional “al final si logramos meter presencia de los tres, o sea son tres niveles (…) al menos y uno ya tiene más certeza”.

Principalmente, la candidata del PRI manifestó que la invitación será a que se cuide y se blinde el proceso electoral, ya que en elecciones pasadas en el estado de Querétaro hubo ciertas inconsistencias.

“Yo lo viví en el 2015 como candidata, luego en 2018 operando con las candidatas del PRI y otros candidatos y el 2015 estuvo lleno de presencia de personas de otros estados, coches con placas de fuera, de Tamaulipas principalmente” informó.

Por lo tanto, manifestó que de ser la Guardia Nacional quien salvaguarde y observe la contienda electoral tendrá que estar al pendiente de que en el estado de Querétaro se lleve a cabo en paz y en orden el día de las elecciones.

“ Aquí el llamado es (…) si la Guardia Nacional tiene que estar aquí , salvaguardando y viendo y observando , cuidando que las cosas se hagan y permanezca la paz y el orden” expresó.

Por otro lado, mencionó que dentro de su gabinete habrá paridad de género “Yo propuse esa iniciativa antes de que a nivel federal fuera una realidad y se votara. Yo entrando al Congreso fue una de las primera iniciativas que presenté”.

Finalmente, Abigail Arredondo Ramos señaló que de ganar las elecciones no le “temblaría la mano” de investigar a la administración pasada de Francisco Domínguez y realizar auditorías.

“Si hay una cuestión que brinque, no me va a temblar la mano (…) yo no me puedo adelantar, pero con lo que yo voy a ser contundentes en hacer las cosas correctas” concluyó la candidata.