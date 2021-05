San Juan del Río, 21 Mayo 2021.- Por lo menos 12 empleados del Hotel Misión Express en San Juan del Río, denuncian que tienen varias quincenas que no reciben su pago por el servicio que prestan.

Luego de un paro de actividades que tienen ya por dos días, refieren que los directivos de la cadena hotelera nada hacen por solventar sus pagos, lo que está repercutiendo de manera severa en la economía de sus familias.

“Soy madre soltera y trabajo porque tengo la necesidad de mantener a mis hijos y ya han pasado varias quincenas que no me pagan ni tampoco me dicen qué está sucediendo”, refirió una de las afectadas.

Además señalaron que no han encontrado eco a sus necesidades, ya que también han detectado que la parte patronal no está cumpliendo con los pagos del IMSS y de Infonavit, lo que también repercute al momento que requieren acudir al médico o juntar los puntos para su crédito de vivienda.

Así mismo refirieron que este día el departamento administrativo y directivo del hotel, ya no recibió a ninguna de las empleadas, tanto de recepción como camareras y de intendencia.

Explicaron que incluso ya están contratando a más personal y que a ellos no les pagan, por lo que solicitan a las autoridades laborales que intervengan para que se garanticen sus ingresos y prestaciones a las que tienen derecho.

Se conoció que la cadena hotelera presuntamente está pasando por una situación económica difícil a nivel nacional, debido a la crisis por la contingencia por el Covid-19, ya que han cerrado varios hoteles y están en vías de cerrar otros.

“A nosotros no nos dicen nada de lo que está pasando, solamente no nos han pagado ya por varias quincenas y ahora resulta que están contratando a más personal y a nosotros no nos pagan”.

En la misma situación se encuentran muchas otras empresas, que no solo no han pagado las utilidades a las que tienen derecho los trabajadores y que corresponden al ejercicio anterior, sino que no les están pagando sus días trabajados, por lo que ya empiezan a agudizarse los conflictos laborales e incremento de demandas ante las autoridades de conciliación y arbitraje.