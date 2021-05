Querétaro, 19 Mayo 2021.- El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Carl Heinz Dobler Menher, reportó que las presas del estado de Querétaro se encuentran actualmente, en promedio, al 16.1 por ciento de almacenamiento de su capacidad total.

Esto debido a la sequía que prevalece en el país desde hace dos años.

“El nivel de las presas se mantienen bajas aún cuando ha habido precipitación, esto a que tenemos dos años consecutivos de una sequía muy profunda, ha habido baja precipitación pluvial”, subrayó.

En ese sentido, informó que aún con las lluvias recientes los 38 cuerpos de agua del estado se encuentran en niveles muy bajos de captación.

Reveló que las tres presas más importantes para el uso agropecuario en la entidad registran almacenamientos muy bajos.

Detalló que se trata de la Constitución de 1917 en la zona de San Juan del Río y Pedro Escobedo que presenta una capacidad de 2.4 por ciento; de la presa de San Ildefonso en el municipio de Amealco que se encuentra en un 3.1 por ciento; y la Centenario en el municipio de Tequisquiapan que registra un almacenamiento de 4.3 por ciento.

“Las tres presas más importantes que tenemos para uso agropecuario se encuentran muy bajas, no se puede utilizar, de heChi el agua no se puede extraer porque es tan bajo que no se permite, no se puede sacar, y con ello, automáticamente no se puede establecer sistema de riego”, lamentó.

Dobler Menher, apuntó que en este momento se está en un fenómeno conocido como estado neutro; aunado a ello, adelantó que probablemente en julio y agosto se presentará el efecto de la canícula, por lo que, se prevé que no habrá lluvias o se registrarán lluvias muy escasas.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), añadió que la proyección es que incremente la capacidad de almacenamiento de las presas de Querétaro hasta septiembre.

Ello debido a lluvias que se tienen pronosticadas para entonces a causa de las masas ciclónicas del Atlántico que entran por el Golfo de México.