Los Ángeles, 14 may (EFE News).- Viendo el esfuerzo de sus padres para salir adelante en un país que no es el suyo, Jesús Morales aprendió lo duro que la pasan los migrantes en Estados Unidos. Con esa idea en mente comenzó a recolectar dinero a través de TikTok para repartirlo entre vendedores ambulantes y en pocos meses ya ha distribuido más de 90.000 dólares.

El acto de solidaridad, que comenzó con un regalo de su propio bolsillo de 100 dólares a una vendedora que pasaba por su vecindario en San Diego, sur de California, se ha convertido en todo un proyecto que actualmente da una ayuda mínima de 1.000 dólares a vendedores ambulantes del Estado Dorado y otras partes del país.

“Todo se ha logrado por las donaciones que recibo de mis seguidores, y eso mismo me compromete a seguir en esta causa”, contó Morales a Efe.

VIDEOS QUE AYUDAN

Reconoce que la idea de solicitar donaciones a sus seguidores vino de otros jóvenes que usan la plataforma TikTok para causas benéficas.

Morales cuenta que decidió enfocar la ayuda a los ambulantes porque el esfuerzo de estos inmigrantes le recuerda lo que tuvieron que pasar sus padres, oriundos de la mexicana San Luis Potosí, al emigrar a Estados Unidos “sin un peso en el bolsillo”

“No tenían nada, les tocaba dormir en el piso, fue duro. Aunque mis padres ahora ya están bien, hay mucha gente que necesita una ayuda y es hora de que les echemos la mano”, valoró.



También destaca que esta causa en la que ya ha recolectado más de 90.000 dólares a través de su cuenta @Juixxe en la plataforma no hubiera sido posible si no tuviera personas de buen corazón entre sus seguidores, que ya superan el millón.

“Realmente no me interesa tanto el número de seguidores como que las personas que me siguen me puedan ayudar a seguir con este proyecto”, resaltó.

Las donaciones que recibe van desde 5, 10, 20 y hasta 100 dólares. Aunque hace unos meses uno de sus seguidores, Michael Moreno, lo sorprendió con una donación de 1.000 dólares.

LOS AMBULANTES, LOS MÁS VULNERABLES.

Esa misma sorpresa es la que se llevan decenas de vendedores ambulantes que no pueden creer que están recibiendo un obsequio de 1.000 dólares en efectivo.

Entre las decenas de historias de lucha que ha acumulado Morales en su memoria recuerda a un joven guatemalteco de 19 años al que le entregó una donación hace unas semanas en Los Ángeles. Morales cuenta que le conmovió que una persona tan joven estuviera solo en un país desconocido dando una lucha muy grande para ayudar a su familia en Guatemala.

“Apenas se gana 70 dólares al día vendiendo fruta, el puesto no es de él, y con ese poco dinero le toca mantenerse en Los Ángeles, y mandar plata para su país”, describió.

En el video puesto en la cuenta de TikTok, el joven inmigrante inicialmente no le quiere recibir el dinero porque no sabe la procedencia de los recursos.

“Se siente el miedo que estos inmigrantes tienen”, subrayó Morales, que en sus vídeos no revela los rostros de quien recibe la donación y en su cruzada quiere también resaltar la vulnerabilidad de los latinos que se ganan la vida vendiendo en la calle.

En un vídeo de marzo pasado, el latino llamó la atención sobre el asesinato de Lorenzo Pérez, de 45 años, un vendedor de elotes y otros productos latinos que era muy conocido por los vecinos de la californiana Fresno y que recibió un disparo en la cabeza cuando lo robaron a plena luz del día.

EL MÚSICO QUE FUE ACOSADO

Esa clase de injusticias es la que lo llevó a recompensar a un músico latino que tocaba el acordeón en el “Strip” de Las Vegas y que fue atacado verbalmente por un músico anglosajón.

Morales viajó hasta la Ciudad de las Luces para sorprender al hispano, que no podía creer que le estuvieran entregando una donación de 2.000 dólares.

Las historias que cada día escucha de estos trabajadores es lo que ha impulsado a este joven a prácticamente dejar su trabajo y dedicarse a esta labor. “Hay mucho por hacer. Esta pandemia dejó a mucha gente con necesidad”, explicó.

Además de las donaciones directas, Morales tiene una pequeña tienda de artículos para vender con el que también está recolectando fondos para poder seguir con su misión.

“Esos mil dólares pueden hacer la diferencia en la vida de una persona, marcar un rumbo diferente. Es momento de ayudar y de crecer como comunidad, espero que más gente me ayude en este proyecto”, confesó.