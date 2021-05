El empresario Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, reveló que su ex pareja Alejandra Guzmán tomó la decisión de quitar a su primogénita de su testamento.

Luego de que Frida denunciara públicamente a su abuelo Enrique Guzmán por haberla tocado indebidamente cuando era niña, iniciaron los rumores con respecto a que todos sus dichos surgieron a raíz de la decisión de la cantante de quitarla de la lista de beneficiarios de su herencia.

Por tal motivo, Moctezuma confesó que la información del testamento es cierta, aunque negó que esta sea la causa por lo que Frida confesó el presunto abuso sexual que vivió a manos de su famoso abuelo.

“Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, o sea, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches… ¡me encantaría que en verdad…!, digo, tomara un paso atrás y escuchara más lo que tiene que decir su hija”, explicó Pablo Moctezuma en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el que Frida no ha presentado su denuncia ante las autoridades, el ex de La Guzmán dijo: “Obviamente no te puedo comentar sobre eso por qué se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar todo esto hasta las últimas consecuencias, y pues no puedo hacer esos comentarios”.

No obstante, a pesar de todo lo complicado de la situación, Pablo confesó que su mayor deseo es que la rockera y su hija fumen la pipa de la paz. “Nada me daría más gusto, de veras, porque sé que las dos se quieren, Dios quiera pase esto rápido, no me gusta estar aquí en medio a mí, no me gusta que nadie sufra”.

Al terminar la entrevista, la periodista Pati Chapoy puntualizó: “curiosamente, a partir de que Frida Sofia se entera que su mamá la retira del testamento, lanza la bomba de lo del abuelo (Enrique Guzmán).