Edith Kleiman rompió el silencio y respondió a los señalamientos que hizo en su contra Valeria Palmer, hija de Miguel Palmer, luego de informarse que el actor estaba hospitalizado tras ser encontrado en pésimas condiciones y después de haber sufrido dos infartos en su casa.

A pesar de que Valeria señaló directamente a la actriz, quien fuera pareja sentimental de Miguel durante 15 años, por el grave estado de salud que atraviesa su padre, Kleiman negó tajantemente esta situación.

“Me acusa esta señora, esta Valeria, de que yo nunca le abría la puerta cuando tocaba, y que yo no le pasaba las llamadas telefónicas y todo eso, ¡es humillante!, está tratando de tener cinco minutos de fama porque jamás contesté un teléfono en el que preguntara por Miguel”, dijo la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

Posteriormente, Edith aseguró que a pesar de tener bastantes años de romance con Miguel, la pandemia los alejó un poco, sobre todo porque ella se contagió de Covid-19.

“A mediados de abril dejamos de vernos porque él y yo vivimos nada más los fines de semana, pero cuando empezó la pandemia fui de las primeras personas que se enfermó, entonces pues lógicamente dejé de ver a Miguel, ya lo había visto el doctor de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), ya habíamos platicado acerca de la salud de Miguel y todo, pero después ya fue cuando yo lo empecé a notar mal y resulta que Miguel había bajado como 15 kilos o 20, no sé, porque estaba flaquísimo, muy delgado”, explicó.

Asimismo, aseguró que ella no tuvo nada que ver con el descuido en que vivía el artista de 78 años, además destacó que él ya no tenía ganas de vivir.

“Cuando yo encuentro a Miguel en esas condiciones, eso quiere decir que ya llevaba mucho tiempo sin comer, la cocina estaba toda la comida echa un asco… y en una ocasión me dijo muy molesto, me dijo ‘yo ya me quiero morir porque yo ya hice todo lo que quería en la vida’”, contó.

Sobre el encontronazo que sostuvo con Valeria Palmer horas antes de que el actor fuera ingresado al hospital, Kleiman dijo: “Miguel decía ‘no me van a vacunar’, o sea, que no iba a ir con ellas, que lo íbamos a vacunar, y total que hubo un momento en que yo ya me metí de lleno para quitárselos a Miguel porque lo arrastraban de los brazos por la calle, con los pantalones a la mitad del trasero, bueno ¡horrible!”.

Asegurando que Valeria tenía 4 años sin ver a su padre, finalmente la actriz desmintió haber sedado a Miguel Palmer.

“Los doctores saben exactamente cómo está la situación y pues lo que nos va a suceder a todos en determinado momento […] una especie de demencia, y la mujer esta me acusó de yo estaba drogando a (su padre), eso es parte de las medicinas que yo no le di, que le dio el doctor y que yo se las daba porque eran instrucciones médicas”, remató.