México, mayo (SEMlac).-La agenda de partidos y candidatos omite a la infancia, a pesar de que seis millones de niñas y niños no fueron vacunados en el último año, siete millones están en condición de pobreza y más de 13 millones, por la pandemia, viven violencia familiar, desinterés escolar y trastornos en su salud mental.

Así diagnostica la situación de menores de seis años Pacto Primera Infancia, que afirmó que los y las candidatas para acceder a puestos de elección han invisibilizado a niños y niñas, en la etapa fundamental para su vida futura. No les importan, porque no votan.

“Están completamente invisibilizados de la agenda y la infancia no está incluida en las plataformas políticas y en las de campaña de los candidatos y candidatas, porque las niñas y los niños no votan”, afirmó Aranzazu Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia.

Entrevistada a distancia, luego de algunas presentaciones en radio y agencias, respondió a SEMlac que el pacto es necesario en un momento en el que la primera infancia se encuentra en una situación vulnerable, que -advirtió Alonso- se agudizó con la pandemia causada por la covid-19.

Por ejemplo, mencionó que “la prevalencia de la lactancia materna es extremadamente baja, sólo tres de cada 10 niños son alimentados con leche materna en sus primeros seis meses de vida”. Esto, pese a que se ha demostrado la importancia que tiene la misma en el desarrollo de los menores.

Otro problema que enfrenta la infancia en el país es la cobertura de educación básica. La coordinadora del Pacto por la Primera Infancia mencionó que sólo tres por ciento de los niños y niñas, es decir, sólo tres de cada 100, tienen acceso a ella, aunque la Constitución la establece como obligatoria.

En cuestiones sanitarias, Aranzazu Alonso indicó que sólo tres de cada 10 niños menores de un año cuentan con el esquema de vacunación completa correspondiente a su edad. Y esto es así por escases y cierre de servicios.

Por ello, el Pacto por la Primera Infancia exhortó a los candidatos de todos los partidos, así como a representantes de todos los niveles de gobierno, a adherirse a los planteamientos que han realizado.

“Esas situaciones deben aterrizar en el marco programático, porque si sólo se quedan en el marco discursivo, no llegan hasta abajo. Esto tiene que estar visible en el presupuesto de egresos de los estados para que podamos evaluar cuánto se está invirtiendo y sepamos si el tema se está volviendo o no una realidad. Si no hay inversión, no hay prioridad”, dijo Alonso.

Como parte del pacto, Alonso relató que se ofrece asistencia técnica a los candidatos para la elaboración de las políticas públicas que beneficien a los menores de seis años, propuesta inscrita en su portal digital.

“Todos los poderes y los órdenes de gobierno tienen que hacer un esfuerzo para reponer, reparar, recuperar, revertir el daño que esta pandemia ha hecho a los derechos de las niñas y de los niños”, señaló.

El pacto sostiene que, en México, más de dos millones de niños y niñas menores de seis años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial, casi la mitad no tienen completas sus vacunas, y alrededor de siete millones de infantes menores de seis años viven en condición de pobreza.

Alonso explicó que “una de nuestras prioridades como colectivo es lograr una mayor y mejor inversión en primera infancia. Lo anterior, con base en un cuerpo de creciente evidencia científica que ha demostrado que las inversiones de calidad en programas integrales para las niñas y niños menores de seis años de edad tienen altas tasas de retorno debido a sus efectos de corto, mediano y largo plazo sobre la salud, la capacidad de aprendizaje, la productividad, el ingreso y la paz social, entre otras múltiples variables”.

De hecho, las inversiones en esta etapa de la vida son una forma efectiva de abatir las brechas de desigualdad y romper el ciclo intergeneracional de la pobreza; razón por la cual deben privilegiárseles frente a otras alternativas, máxime en contextos de escasez.

El pacto

El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la primera infancia una prioridad nacional. El colectivo está formado por más de 450 organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales, empresas, universidades, organismos internacionales e instituciones autónomas provenientes de los 32 estados del país.

Los y las integrantes del Pacto aportan su talento, conocimientos, experiencia, tiempo y sobre todo compromiso para el cumplimiento de una agenda común.

Tiene el compromiso del cumplimiento de las metas del Pacto mediante el impulso de políticas públicas co-creadas y el diseño e implementación de planes de impacto colectivo.

Meta 1

Disminuir a 45 por ciento el porcentaje de niñas y niños menores de seis años que viven en pobreza.

Meta 2

Reducir a nueve por ciento la desnutrición crónica, a 17 por ciento la anemia en menores de cinco años y detener el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad.

Meta 3

Incrementar a 75 por ciento la lactancia en la primera hora de vida y a 45 por ciento la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses.

Meta 4

Lograr que al menos nueve de cada 10 menores de un año reciban las vacunas que les corresponden, un esquema fundamental, ahora negado.

Meta 5

Detectar de manera oportuna la discapacidad e incrementar en 20 por ciento la cobertura de educación y salud para las niñas y niños menores de seis años con discapacidad.

Meta 6

Incrementar a 90 por ciento el porcentaje de niñas y niños con un desarrollo infantil adecuado, a 50 por ciento la cobertura de evaluación del desarrollo, y disminuir 10 por ciento las brechas de desarrollo entre niños ricos y niños pobres.

Meta 7

Asegurar que cuatro de cada 10 niñas y niños menores de tres años participen en programas de Desarrollo Infantil Temprano o de Educación Inicial en cualquiera de sus modalidades, y que el 80 por ciento de las criaturas mayores de tres reciban educación preescolar de calidad.

Meta 8

Que cuatro de cada 10 niñas y niños menores de seis años participe en programas de habilidades parentales/ prácticas de crianza en cualquiera de sus modalidades.

Meta 9

Lograr el registro oportuno del 90 por ciento de las niñas y niños.

Meta 10

Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia al disminuir en 20 por ciento el maltrato infantil y en 50 por ciento la violencia sexual y los casos de desapariciones de niñas y niños menores de seis años.

Incidir en el cumplimiento de las Condiciones Estructurales a nivel nacional y local de los estados.

Incluir en el Plan Nacional de Desarrollo los objetivos y líneas de acción estratégicas necesarias para el cumplimiento de los compromisos del Pacto por la Primera Infancia.

Establecer una política para el desarrollo integral de la primera infancia basada en el principio del cuidado cariñoso y sensible a las necesidades de las niñas y niños y aprovechar los instrumentos de levantamiento de información con los que cuenta el Estado y desarrollar fuentes de información externa necesarias para el monitoreo periódico de los indicadores del Pacto por la Primera Infancia.

Participan: Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fundación Cinépolis. Fundación Coppel, Fundación FEMSA, Fundación Compartamos, Fundación Interprotección Hospital Infantil Federico Gómez, Instituto Nacional de Salud Pública, Mexicanos Primero | Promotora Social México, Save the Children México, entre una lista de más de 50 organizaciones.