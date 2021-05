Sergio Mayer defendió a su hijo Sergio Mayer Mori tras darse a conocer que por irresponsable y prepotente saldría de la nueva versión de Rebelde.

Sin hacer gran caso a los señalamientos en contra de su primogénito, el ex Garibaldi dijo en entrevista para el programa Sale el Sol que estos rumores surgen debido a que el joven está destacando en su labor.

“Yo se lo dije a Sergio, y eso lo sabemos, cuando tú empiezas a resaltar, a trabajar y hacer bien las cosas, siempre te van a atacar, cuando te va mal, cuando no pasa nada, cuando no trabajas, nadie te hace caso”, explicó.

De la misma manera, el ahora político manifestó que el también hijo de Bárbara Mori no pone atención en las cosas que se dicen en su contra. “Él es igual que yo, no le da importancia a lo que digan, él está trabajando, está enfocado […] me dice ‘papá, no pasa nada’. Él está consciente de la responsabilidad que tiene”.

Finalmente, Sergio Mayer destacó que, contrario a lo que se dice, él siempre ha inculcado en sus hijos el ser humildes cuando reciben una oportunidad.

“Si algo yo les he enseñado a mis hijos es que sean agradecidos y valoren cuando alguien te da trabajo y te reconoce”, remató.