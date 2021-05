San Juan del Río, 8 Mayo 2021.- Roberto Cabrera, candidato a Presidente Municipal de San Juan del Río, asegura que, sin caer en el triunfalismo, “este arroz ya se coció”, en alusión a la inclusión, respaldo y la suma de diversos liderazgos a fines a otros partidos políticos.

Se confirmó el respaldo de diversos sectores del priísmo sanjuanense a favor de los candidatos de Acción Nacional, encabezados por Fabián Pineda Morales, expresidente municipal.

“Me siento muy contento en el barrio de la cruz, saludando a tantísimas amigas y amigos líderes de nuestras colonias y comunidades, no tengo ninguna duda que nuestro próximo Presidente municipal será el licenciado Roberto Cabrera, hoy nos hemos reunidos con un solo motivo, sumar esfuerzos y voluntades por San Juan del Río”, afirmó Fabián Pineda.

El ex edil reconoció que este proyecto va de la mano con Mauricio Kuri, quien va apoyar y mantener los programas sociales en beneficio de las y los sanjuanenses.

Asimismo, manifestó su respaldo a la candidata a diputada federal y a los candidatos a las diputaciones locales.



Roberto Cabrera, reconoció que hoy más que nunca se debe poner Adelante al municipio, “hacer equipo con todas y todos, porque este proyecto no tiene colores, no se trata de partidos, se trata de San Juan, estamos aquí juntos porque se trata de poner Adelante a San Juan”, subrayó.

Finalmente, el candidato agradeció a los jóvenes, a los adultos mayores, a las y los campesinos, pero sobre todo, a las protagonistas de esta campaña, las mujeres, y en alusión al crecimiento y la inclusión que tiene este proyecto para Relanzar y poner Adelante a San Juan, afirmó que este arroz ya se coció.

“Gracias, y nada mas que me quiero ir con una cosa que me transmitieron, sin ánimo de triunfalismo, pero me voy con lo que ustedes ya me transmitieron, este arroz ya se coció gracias a ustedes”, finalizó.