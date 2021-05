Monterrey (México), 6 may (EFE).- El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador de los Tigres UANL mexicanos, elogió este jueves el crecimiento de la MLS y no descartó dirigir a algún equipo de la liga estadounidense al término de su contrato con los felinos.

“Si llegara alguna propuesta en la MLS la tomaría en cuenta. El fútbol de Estados Unidos ha progresado enormemente, en este momento los equipos mexicanos han mostrado supremacía en la Liga de Campeones de la Concacaf, pero definitivamente ya no es como antes”, aseguró en rueda de prensa.

Ferretti terminará contrato con los Tigres al finalizar el torneo Clausura 2021, tras más de 10 años al mando del conjunto norteño al que hizo el más ganador en México en la última década con cinco títulos de Liga.

A pesar de los éxitos que consiguió con el equipo, al que también llevó a obtener una Liga de Campeones de la Concacaf y el subcampeonato en el Mundial de Clubes pasado, la directiva felina decidió no renovarle contrato al brasileño.

Ferretti, de 67 años, afirmó que aunque lleva dirigiendo desde 1991, no piensa en el retiro y su plan es comandar a algún equipo la siguiente temporada.

“Las propuestas que me han llegado no tienen que ver con México, todas son del extranjero, pero por ahora no hay nada definido. Debo tomar las cosas con tranquilidad, no apresurarme a la hora de tomar una decisión, pero ahora lo que sigue es jugar la repesca con Tigres”, añadió el siete veces campeón de la Liga mexicana.

Ferretti y los Tigres enfrentarán el sábado al Atlas en la repesca del Clausura, partido en el que el ganador accederá a los cuartos de final del torneo.

“El equipo llega al partido con esperanza, emoción y comprometido en buscar la clasificación que queremos. Mentalmente no veo que haya ningún problema” señaló el estratega.

El brasileño descartó estar preocupado porque en los últimos partidos de los Tigres el guardameta argentino Nahuel Guzmán haya sido la figura del equipo.

“¿Cuántas veces ha salvado Nahuel al equipo?, para eso está, es el portero, a mí no me preocupa. Quisiera que tenga un día más tranquilo, pero Nahuel es parte de la base en este equipo desde hace años y su capacidad no tiene ninguna discusión”, finalizó.