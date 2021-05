Desde gafas de sol elaboradas a partir de botellas de plástico recicladas, sistemas de energía solar para localidades remotas hasta procesos de reciclaje de agua y gases en base a microalgas son parte de las 63 propuestas finalistas seleccionadas para la octava edición de los Premios Latinoamérica Verde (PLV), reconocidos a nivel mundial como los “Oscar del Medio Ambiente”, el cual se llevará a cabo a mediados de agosto en una gala de premiación que será transmitida a nivel mundial por las plataformas del evento www.premiosverdes.org.

2.517 proyectos ambientales de 29 países de la región y Europa se registraron en esta nueva edición del Festival de Sostenibilidad del cual, un comité internacional seleccionó a los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de la región y a los 63 finalistas de cada una de las 8 categorías y 19 subcategorías. El jurado evaluó 5 puntos importantes: IMPACTO SOCIAL, IMPACTO AMBIENTAL, IMPACTO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y APLICABILIDAD.

Las categorías a premiar en este año son: Biodiversidad, Ciudades, Comunicación, Desarrollo Humano, Economía, Energía, Políticas Públicas y Residuos. También se entregarán los premios a la Escalabilidad (iniciativas que han demostrado un rápido y consolidado crecimiento), Premio del Público (basado en la votación abierta en redes sociales), Premio a la efectividad (propuestas finalistas que puedan demostrar el impacto de su propuesta con objetivos cumplidos) y Premio a la Innovación (proyectos o personas que desafían con su idea y generan un contagio para que otros se sumen).

En esta edición, de los 29 países participantes de 497 ciudades, 13 países han sido seleccionados como finalistas siendo Colombia el país con el mayor número de proyectos ambientales finalistas (19), seguido por Argentina (11), México (10), Ecuador (5), Perú (4), Chile (3), Bolivia, España, Guatemala y Uruguay (2), Costa Rica, Estados Unidos y Honduras con 1 proyecto finalista.

CONOCE A LOS FINALISTAS POR CADA CATEGORÍA:

Desarrollo Humano:

Saving the Amazon (Colombia).

CAECUSLAB (Argentina).

CREOTEC (Bolivia).

Eco 3D Realidad aumentada aplicada al reciclaje (Colombia).

Zero Waste Lab (Colombia).

Restaurante Interno (Colombia).

Tejiendo Conciencia Ambiental desde la inclusión (Colombia).

Ecoins (Costa Rica).

GRANJAZUL PLUS (Guatemala).

Telesan (Honduras).

Comunidades resilientes al cambio climático (México)

Agros y el Ecosistema Agro-Alimentario (Perú)

Biodiversidad:

ALIS Algae innovation Solutions (México).

Árbol de la Esperanza – Bono memorial (Colombia).

Sistema de captación de agua de lluvia (México).

Conservación Y Propagación, Comercio Flor De Inírida (Colombia).

Corales de Paz (Colombia).

Restauración participativa de humedales (Colombia).

Rescate de la Canela Amazónica – Ishpingo (Ecuador).

BeeHub (Guatemala).

Restauración Coralinas: Acciones y Retos Futuros (México) (Nominado en 2 subcategorías).

Sofia & Cococu (México).

Cuidamar (Perú).

Ciudades:

Iñaki (España).

Litro de Luz Argentina (Argentina).

Matrices eficientes de diseño constructivo (Uruguay).

Seroelectric Bustamante Distribuidor Oficial (Argentina).

Greener (Argentina).

Semáforos Solares que salvan vidas con IoT e IA (Colombia).

Pereira con Más Movilidad Sostenible (Colombia).

Soluciones eficientes para restaurar Pavimentos (Colombia).

Qaira (Perú)

Comunicación:

No a la quema de humedales (Argentina).

Smile with your Eyes (Estados Unidos).

Sonidos desde tu ventana (Colombia).

Economía:

Biorreactor para la captura de CO2 industrial (México).

NATPACKING (Colombia).

Tukuna (Ecuador).

Noi Organicos (Colombia).

DEKONCIENCIA ¡Soluciones Conscientes! (Colombia).

Zurych Chocolate Artesanal (Colombia).

Ehya, sembrando experiencias (México).

VERIFICAPYME (Perú).

MAGDA Producto educativo no reembolsable (Uruguay)

Energía:

Fuente de energía para electrodependientes (Argentina).

Iluméxico (México).

Soluna Energía (Colombia).

Olaroz Chico (Argentina).

Eficiencia Energética En Viviendas Sociales (Argentina).

Urban Spark (Chile).

Política públicas

Desplastifica Tu Ciudad, Mi Barrio Mi Río (Colombia)

Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

Compra local (Argentina)

Residuos:

Panka Inventions (Ecuador).

PyDES: Destilando Aceites Gastados en México (México).

Salvados Beer (España).

A.T.E Evolution (Argentina).

Banana Pack (Bolivia).

Ecocitex (Chile).

REVALORIZA: Valorizamos residuos de construcción (Chile).

BIOfábrik (Ecuador).

Puntos de Reciclaje GIRA (Ecuador).

BENEFICIOS POR PERTENECER AL RANKING DE LOS 500 MEJORES Y FINALISTAS DE PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE:

Recibirán un certificado avalado por la consultora PwC y Premios Latinoamérica Verde.

Recibirán un sello que certifica que su proyecto forma parte del ranking de los 500 mejores.

Formarán parte de una gran comunidad que genera contactos y alianzas claves.

El proyecto será exhibido en la galería sostenible digital más grande de américa latina.

Podrán participar en la plataforma comercial y tener una agenda con organizaciones claves.

Tendrán acceso a la gala de premiación y a los diálogos de economía circular.

Podrán acceder al programa de fortalecimiento de capacidades de proyectos sostenibles.

DirecTv elegirá 4 historias para producir el documental PROTAGONISTAS como un incentivo único y una oportunidad de presentarlos al mundo. El documental será transmitido por toda américa.

Entre los 500 mejores proyectos AT & T seleccionará 3 proyectos que han desarrollado tecnologías con enfoque en sostenibilidad, para hacerse acreedores a una mentoría con Gurús estratégicos que los acompañarán en una enriquecedora jornada en New York, EEUU.

PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE cuenta con el apoyo y respaldo de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, Sambito, PwC, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, Directv, Güitig, KIA y la participación de aliados de difusión a nivel nacional e internacional que permiten la exposición de los proyectos que forman parte del ranking y finalistas.

Este año, la ceremonia prevista para agosto tendrá una doble modalidad de entrega de sus reconocimientos. Se mantendrá la escena digital y se retomará la presencial, en los países donde se permita por las medidas de bioseguridad.

Puedes conocer el ranking y finalistas de la octava edición, ingresando a: www.premiosverdes.org