Querétaro, 30 Abril 2021.- Durante su participación en el ‘Foro de Presentación de Propuestas de Candidatos a la Gubernatura del Estado’, impulsado por la Universidad Mondragón, Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura, expuso sus principales ideas y también escuchó las inquietudes de los estudiantes que se reunieron de manera virtual.

Al abanderado del PAN y Querétaro Independiente, les reconoció la importancia de participar en este tipo de ejercicios que promueven un voto razonado.



“Necesitamos trabajar todos juntos, no le podemos dejar el futuro de nuestros hijos a los políticos, métanse, busquen, critiquen y exijan. Cuando era yo empresario me gustaba tener clientes muy exigentes, porque me hacían ser mejor empresario; ahora que estoy en el servicio público me gusta tener ciudadanos muy exigentes para hacerme mejor servidor público, por eso les pido su confianza”.



Destacó que su proyecto le apuesta a la innovación, al desarrollo, al emprendimiento, a la seguridad, así como a reducir la desigualdad de género y la brecha social que aún existe en todo el estado.



Añadió que entre sus propuestas está el impulsar la educación con mejores planteles y con más equipos, además de que otorgará más becas para que la deserción escolar, por falta de recursos, ya no sea impedimento.



El candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con Querétaro Independiente (QI), aseguró que, de verse favorecido con el voto el próximo 6 de junio, habrá más oportunidades para el emprendimiento de nuevos negocios, así como una verdadera sinergia entre las empresas ya instaladas, las universidades y el gobierno, con el fin de lograr un mejor desarrollo.



En materia de seguridad, Mauricio Kuri garantizó que se blindará a la entidad con más cámaras de videovigilancia, mejor tecnología, más y mejores elementos con mejor preparación y sueldos.



También, indicó que para quien pierda su trabajo se promoverá un ‘Seguro de Desempleo’, es decir, un apoyo de hasta tres mil 500 pesos mensuales, en lo que encuentran una nueva fuente de ingresos.



De igual forma, aseguró que, en su mandato, las mujeres queretanas tendrán todo su respaldo, por lo que desde el primer momento se impulsarán acciones en beneficio de ellas, tanto para emprender, como de apoyo económico, esto a través de la ‘Tarjeta Contigo’, para que las mujeres en situación de vulnerabilidad reciban mil 500 pesos para completar el gasto.



Para finalizar, Kuri González agradeció la invitación para participar en este ejercicio y llamó a las y los jóvenes a mantener viva la democracia en el país y salir a votar el próximo 6 de junio.