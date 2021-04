Ciudad de México, 30 abr (EFE).- El cantautor argentino Noel Schajris se afirma como lunático, vive su presente como “un sueño inmejorable” y celebra la oportunidad de haber colaborado con el ganador del Óscar, Paul Williams, quien se lo acreditó en 1977.

“Soy muy nostálgico, soy signo de cáncer, nací en 1974 y soy tigre de madera (del calendario chino). Por todas partes tengo nostalgia y emoción. Soy lunático, de la luna llena olvídate, soy muy de esas cosas”, asegura el cantante en entrevista con Efe.

Hace 20 años, Schajris recibió de manos del compositor estadounidense Paul Williams su primer premio otorgado por la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (ASCAP) por el tema “Entra en mi vida”, sencillo que abanderó el principio de su carrera en el dueto Sin Bandera, junto al mexicano Leonel García.

Más recientemente (dos años atrás), Noel tuvo la oportunidad de coincidir una vez más con Williams, y para su sorpresa, el músico responsable de temas como “We’ve Only Just Begun”, estaba interesado en hacer una canción con él.

“En una cena de la ASCAP me sientan a su lado, yo no lo podía creer, empezamos a platicar de la vida, de arte, de todo y me preguntó qué estaba haciendo últimamente, buscando en mi celular le puse la ultima canción que estaba sacando y me dijo, ‘wow ¿le puedo poner letra en inglés a eso?’ y casi me caigo de la silla”, recuerda el cantante.

Noel aceptó de inmediato y la pandemia truncó los planes de trabajarla en vivo, sin embargo, a Williams “la idea no se le olvidó”.

El intercambio se tuvo que dar de forma virtual, infinitos mensajes de textos y un vaivén de ideas convirtieron la idea principal de Schajris en una nueva canción, resultado de la mezcla de talento del estadounidense con el del argentino.

“Me empezó a mandar por mensaje de texto poesía total y absoluta, es un genio, y me empecé a dar cuenta de que lo que me estaba mandando no era una traducción de lo que le había mandado sino que era una nueva canción”, dice Noel.

Sin cambiar una sola letra de Williams y trabajando sobre esas bases, Noel tuvo como resultado “Breathe again”, una canción con piano que no deja de conmover a Schajris, quien no se aguanta las ganas de cantar y tocar en su piano los fragmentos que le parecen más bellos de la canción y los canta entusiasmado.

Desde entonces Williams llama a Noel “maestro” y es algo que el compositor no puede creer, “está loco”, cuenta, pero más allá de su colaboración con el astro de la composición, Noel se ha movido de su zona de confort al incursionar en el idioma inglés de lleno.

“Si iba a hacer una canción con Paul Williams, y él la iba a presumir con sus amigos, lo tenía que hacer muy bien, tuve un ‘coach’ que me ayudó con la pronunciación de cosas muy sutiles”, asevera el cantante.

UN PRESENTE INMEJORABLE

Noel sostiene en sus manos un vinilo, un cassette y un CD y cada uno de ellos guarda 20 temas de su disco “Mi presente”.

“Hace 25 años que no tenía un cassette en mis manos”, dice emocionado.

“Breathe again”, que este viernes estrena video, es parte de esta colección que ha enmarca una trayectoria entera de canciones que escribió en 20 años y que nunca vieron la luz antes.

“Tener mi disco completo de 20 canciones en tres formatos diferentes al mismo tiempo, es un sueño inmejorable”, asegura.

El 7 y 8 de mayo el cantante comenzará con los espectáculos en vivo en Salt Lake City, Utah y Denver, Colorado y adelanta que tiene una gran sorpresa que anunciar a partir del 10 de mayo.

Además, está por sacar más trabajos en colaboración con artistas estadounidenses y aseguró estar trabajando en “cosas increíbles” para Sin Bandera.