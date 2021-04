Alejandra Ávalos sigue revelando detalles de su relación con Luis Miguel, pues a pesar de que no mantuvo un romance con él, la cantante asegura que “El Sol de México” le dijo que era su alma gemela.

A pocas semanas de confesar que el intérprete le dedicó el tema “Tengo todo excepto a ti”, ahora Alejandra asegura que vivió un momento sublime con Luis Miguel; además de enviarle una contundente respuesta a Jorge “El Burro” Van Rankin, quien dijo que las declaraciones de Alejandra no eran nada creíbles.

Al ser cuestionada por la prensa sobre Luis Miguel y el vínculo que mantuvo con él, la artista platicó que luego de una presentación del cantante en el Crowne Plaza, lugar al que llegó acompañada de su esposo Fernando Ciangherotti, fue cuando “El Sol” le hizo su confesión.

“Me llevó a un estudio y ahí encuentro a un Luis Miguel ya sin el traje con el que había actuado, ya se había cambiado, estaba cómodo, en una sudadera, traía sus jeans, sus lentes, porque el usa lentes de ver, y me agarró de la mano y me dice ‘he estado viendo, he estado en contacto con el maestro Juan Carlos Calderón, sé que te está haciendo una producción nueva, y te he estado escuchando porque él me comparte todo lo que tú estás grabando, y quiero que sepas que tú eres como mi alma gemela’, entonces yo me quedé como impactada de las palabras, yo no sabía a qué se refería”, contó Alejandra.

“Después caí en cuenta que nos unían muchas cosas en común al respecto de la sensibilidad, del maestro Juan Carlos Calderón, de a lo mejor en ese sentido sentirse identificado de lo que estaba cantando, y ese fue el primer importante, digamos, acercamiento energético, que es mágico y fue sublime y divino, porque a nadie le dices tú eres como mi alma gemela, es muy raro que no seas ni novio ni amigo de alguien, pero sí en su momento se sienta tan identificado contigo en algún sentido, que te pueda decir esa frase”, agregó.

Por último, al ser cuestionada por las descalificaciones que hizo “El Burro” sobre sus declaraciones de Luis Miguel, Ávalos replicó: “Él no estuvo presente en todo lo que yo viví con el señor, claro que no tiene forma de opinar, no puede decirlo porque no lo vivió, no lo constató, él no estuvo presente en lo que yo viví, entonces no tiene de qué hablar”.