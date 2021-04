Querétaro, 29 Abril 2021.- Este jueves, en punto de las 7 de la noche, se efectuó en el Centro de Negocios de Juriquilla, de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el primer debate entre los 10 candidatos a la gubernatura de Querétaro, del cual se suscitaron momentos particulares que marcarán la historia electoral.



Las moderadoras del debate fueron las periodistas Lucero Guerrero y Claudia Ivonne Hernández, quienes en al menos cinco ocasiones reiteraron las reglas de este ejercicio a los aspirantes, corrigiéndolos e interrumpiéndolos para que pudieran contestar concretamente los cuestionamientos generados.



Los temas en los que versaron las preguntas en tres segmentos, fue seguridad pública y respeto a la ley; género, transporte y educación; y salud y medio ambiente.



Miguel Nava Alvarado, candidato de Redes Sociales Progresistas, recalcó su experiencia en instancias de seguridad, y puso en la mira de sus críticas a los candidatos de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN), afirmando que no respondieron contundentemente algunas de las preguntas.



Katia Reséndiz Jaime, del Partido Verde Ecologista de México, propuso en materia de de seguridad incrementar a una pena mínima de 50 años de cárcel a violadores y feminicidas; y cuestionó la propuesta de creación de un metro para la movilidad de la candidata Celia Maya. Además, se comprometió al presupuesto peso a peso para la UAQ.



La aspirante de Movimiento Ciudadano, Beatriz León Sotelo, se sumó a las críticas del proyecto del Metro de Celia Maya, señalando que “hay que ser congruentes, no populistas, no a las obras faraónicas”. Además, acusó a dicha candidata de tener a un “violador en potencia” en su equipo de campaña, por lo que le pidió que “rompa el pacto patriarcal”.



Mary Ibarra, aspirante del Partido Encuentro Solidario, fue la que menos referencias directas hizo a otros candidatos, y lamentó que algunos de sus adversarios no respetaran ni atendieran al reglamento del debate. Coincidió en el compromiso de generar presupuesto de peso a peso para la UAQ.



Celia Maya, fue una de las candidatas más referidas en sus propuestas y por el gobierno federal actual; además de que fue interrumpida durante el debate. Centró la mayoría de sus comentarios contra el candidato Mauricio Kuri, del PAN y Querétaro Independiente, señalando que un empresario no podría gobernar al estado. Defendió su propuesta del Metro y la idea de que el Estado debe ser gobernado por una mujer.



Por su parte, Mauricio Kuri, no respondió directamente comentarios en su contra; pero sí refirió las malas acciones del gobierno de MORENA en materia de seguridad, salud y economía. No obstante, tras el cuestionamiento de las moderadoras, el aspirante declaró que podría “expropiar Peña Colorada”, si es necesario para su protección ecológica.



Penélope Ramírez, del Partido del Trabajo, prometió el Centro de Atención a Víctimas de violencia “más grande del mundo”; y acusó a Celia Maya de ostentarse como doctora sin haber concluido el proceso de titulación. Además, se comprometió a generar penas máximas de 80 años a feminicidas; y a “castrarlos químicamente” de sus genitales.



Juan Carlos Martínez, quien representa a Fuerza por México, denostó en más de una ocasión al candidato Mauricio Kuri y al PAN en el gobierno; y se comprometió a una tarifa preferencial de 4 pesos a grupos vulnerables en el transporte público. “Esta es una campaña de ciudadanos contra políticos”, afirmó.



Abigail Arredondo Ramos, candidata del Partido Revolucionario Institucional, refirió que la contienda electoral estaba entre ella y Mauricio Kuri; y se dirigió al actual gobierno estatal denostando sus acciones en materia de seguridad, principalmente. Asimismo, aludió a escándalos políticos donde se incluyó, sin pruebas o denuncias al momento, al candidato del PAN.



Finalmente, Raquel Ruiz de Santiago, resaltó constantemente su rechazo a las acciones del gobierno de Morena, al señalar que “no eres tú, Celia, es tu partido y tu relación cercana con Andrés Manuel López Obrador”. Su principal queja, el desabasto de medicamentos oncológicos y retrovirales; además de señalar como “inviable” la propuesta de un Metro.



El segundo y último debate oficial del IEEQ sería el 20 de mayo, a las 19:00 horas en el Club de Industriales de Querétaro.