Pedro Escobedo, 22 Abril 2021.- Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro, se reunió con líderes agropecuarios en el municipio de Pedro Escobedo, durante el foro del Sector Agropecuario con candidatos a gobernador.

Alejandro Ugalde Tinoco, presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, manifestó las necesidades y situaciones que ha enfrentado el sector productivo en el Estado y la falta de recursos para el sector primario del Estado.

Además hizo hincapié en las necesidades de este sector en factores como la seguridad, falta de agua, inversión en sector agropecuario y ordenamiento al campo, entre otras.

El líder ganadero mencionó que se necesita invertir en ambas partes, la productora y la compradora, dando garantías al productor, así como precios al consumidor.

“Si no tenemos campo, no hay ganadería, y si no hay ganadería, no hay alimentación para nuestros ciudadanos”, subrayó.

Declaró que otro de los ejes, es el financiamiento, al referir que las instituciones financieras les niegan los créditos, “no podemos trabajar para las instituciones financieras, queremos trabajar para seguir creciendo”, insistió.

Finalmente, Alejandro Ugalde le dijo al candidato del PAN a gobernador, que también se necesita organizar las cadenas productivas, y darles las gracias por asistir y atender a los productores.

Cuando el candidato a gobernador tomó la palabra, mencionó, entre otras cosas que ofrecerá “un seguro de vida para las personas del campo, para que puedan tener un apoyo y puedan estar tranquilos”.

Las propuestas para este sector, se las dio por escrito, con el propósito de que sean revisadas y complementadas, mencionando que es necesario que las generaciones jóvenes se interesen en las actividades agropecuarias y ganaderas, porque el campo no debe de ser un apoyo social, sino ser considerado un sector económico.

Los campesinos le hicieron preguntas sobre algún plan de acción en cuanto al apoyo a ciertos productores y tierras ejidales, contestando que se trabajará en la regularización de la tierra, ya que considera que solamente a través de la certeza jurídica se podrá dar un mejor crecimiento y ordenamiento.

El candidato también respondió sus dudas respecto a otros sectores, mencionando que trabajará en la implementación de nuevas tecnologías, apoyos, financiamientos, capacitaciones e infraestructura hidráulica.

Se despidió pidiéndoles su confianza para darle su voto el próximo 6 de junio, asegurando que su trabajo será mejor que el del actual gobernador Pancho Domínguez.