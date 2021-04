San Juan del Río, 21 2021.- El candidato a gobernador del estado de Querétaro por el partido Fuerza por México, Juan Carlos Martínez, se reunió esta mañana con Ricardo Badillo y Claudia Ordaz, aspirantes del mismo partido a la alcaldía de San Juan del Río y diputación del Distrito II Federal, respectivamente. También estuvo presente Raúl Zúñiga Chávez, coordinador distrital de Fuerza por México.

El aspirante a gobernador tomó la palabra para presentar su plan con relación al campo, que tiene como propuestas bajar las tasas de interés, tener el campo libre de pesticidas, comprar por parte del estado la maquinaria necesaria para los productores, posicionar el consumo local y apoyar con semillas, entre otras más.

Por su parte, Badillo mencionó que en el municipio existen 34 mil hectáreas temporaleras, de las cuales solamente 3 mil son las que se están trabajando, mientras que también detalló que son otras 5 mil hectáreas de tierra con riego.

Con estas cifras, se comprometió a apoyar a los ejidatarios con maquinaria pesada, específicamente con sólo una excavadora y un camión de volteo, en las comunidades de La Valla, La Llave y La Estancia, que dijo son las de mayor producción agrícola.

Destacó que en los canales de riego se pierde hasta el 30% de agua, así que la maquinaria anteriormente mencionada tendría también el propósito de limpiar dichos canales.

El candidato a presidente municipal de San Juan del Río, propuso también el establecimiento de una planta de tratamiento para que el agua de las descargas domiciliarias en La Valla y La Llave, no terminen en la presa de Tequisquiapan, sino que se queden en el municipio para apoyar a los cultivos.

Reconoció que el campo es una actividad indispensable, por lo que, en caso de ser ganador, aseguró reabrir la oficina del Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río, que fue cerrada en 2015.

De igual manera, Claudia Ordaz, destacó que pretende pedir más recursos al campo, pero también hacer una mejor redistribución de los mismos, ya que considera que está olvidado, porque los recursos no van dirigidos a los campesinos encargados de la productividad y comercialización del producto.

“No soy todologo”, contestó el candidato a gobernador cuando se le cuestionó sobre cómo garantizará traer agua al estado en época de sequía, por lo que incluso pidió que no iba a permitir que le cuestionaran temas de los que no tenía conocimiento total para ‘hacerlo caer’.

“Somos un partido completamente distinto, no voy a caer en juegos y no me voy a prestar a tonterías. No soy todólogo”, subrayó Juan Carlos Martínez.

Badillo también habló sobre su estadía en MORENA y cómo Fuerza por México le invitó a participar en su proyecto. El candidato se basó en sus folletos para contestar las preguntas respecto a sus propuestas de campaña.