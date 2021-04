Querétaro, 16 Abril 2021.- La candidata del partido de la Revolución Democrática (PRD) al gobierno de Querétaro, Raquel Ruiz de Santiago, efectuó este viernes un recorrido por la delegación Santa Rosa Jáuregui, donde las principales demandas de la ciudadanía, explicó, son relacionadas con la seguridad y la economía.

La aspirante detalló que la inseguridad ha sido una constante en la mayoría de los lugares que ha visitado en estos 13 días de campaña; por lo que afirmó que su propuesta de la creación de la Secretaría de Igualdad podría abonar a colocar a los sectores sociales en el mismo nivel de importancia.

“Es una constante la inseguridad que hay, y que requerimos urgentemente atender con seguridad, con policía capacitada y certificada. Queretaro creció abruptamente desde hace como dos sexenios, y no creo que haya crecido a la par la población de seguridad. Necesitamos hacer una reestructuración y contratar mayor seguridad en el estado”, argumentó.

Por otro lado, en relación con la petición que llevó a cabo el candidato del Partido Fuerza por México, Juan Carlos Martínez, de que los demás aspirantes al gobierno estatal se sometan a un detector de mentiras o polígrafo, Ruiz de Santiago dijo estar de acuerdo con esta propuesta.

“Yo estoy de acuerdo con eso, la verdad es que no tengo cola que me pisen. No sé que tan eficaz o no eficaz sea, pero yo no tengo ningún problema de que me sometan a un polígrafo”, aseguró.

Puntualizó que los candidatos deberán presentar propuestas reales y viables para poderse ejecutar con el presupuesto del estado, pues advirtió que el ciudadano está cansado de promesas sin cumplir.

“Creo que propuestas tiene que no ser sueños guajiros, y que realmente aterrizarlas y ver que son posibles y llevarlas a cabo. El ciudadano está cansado de escuchar propuestas y que no se cumplan”, manifestó.

Finalmente, Ruiz de Santiago indicó que no podrá acompañar a sus candidatos a las presidencias municipales y diputaciones locales en su arranque de campaña este 19 de abril, por contar con su agenda de trabajo completa.