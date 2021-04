Querétaro, 16 Abril 2021.- La candidata por la gubernatura del estado de Querétaro, del Partido Verde Ecologista de México, Katia Reséndiz Jaime, firmó la agenda política feminista “Nunca Más Sin Nosotras”.

“Estoy muy feliz de haberme reunido con el grupo de líderes feministas, encabezadas por la activista Carmen Consolación González Loyola, con el objetivo de escuchar sus inquietudes e intercambiar opiniones sobre la situación de violencia que viven hoy en día miles de mujeres en la entidad” compartió la candidata.

La candidata del Partido Verde Ecologista de México informó que le fue entregada una agenda de trabajo, la cual se comprometió a cumplir desde el primer día de su mandato como gobernadora.

“Se hizo entrega de una agenda de trabajo, la cual fue firmada en el momento para hacerla efectiva a partir del primer día de mi gobierno” afirmó Reséndiz Jaime.

Además, Reséndiz Jaime compartió que se comprometerá a llevar a cabo la agenda política feminista “Nunca Más sin Nosotras” en la cual se enfocará, principalmente en los temas de Cuidado Digno y Tiempo propio de las mujeres.

“La verdad es que no les puedo explicar la emoción que siento al escuchar mujeres tan preparadas, mujeres tan apasionadas en sus causas (…) Me voy a comprometer definitivamente (…) no me puedo negar a hacerlo” manifestó la candidata.

Por otro lado, la candidata comentó que con la agenda política se le debe dar un mensaje a las mujeres. “Me encanta lo completo que me están presentando en esta agenda, de verdad que se los agradezco. Definitivamente nosotras no podemos solas , hay que darle un mensaje muy potente a las mujeres y decirles que estamos juntas en esto”

Finalmente, Katia Reséndiz Jaime mencionó que, a pesar de que ahora las mujeres pueden ser votadas y se están cumpliendo con cuotas de género, todavía se deben materializar en la toma de decisiones.

“Ahorita el hecho de que seamos votadas es un gran avance y yo le avanzaré un poquito más, no solamente votadas, no solamente cumplir con una cuota de género sino que realmente se materialice la toma de decisiones y que no venga alguien que nos pongan y que alguien más venga a tomar las decisiones” concluyó la candidata.