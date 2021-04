A escasos días de estrenarse la segunda temporada de “Luis Migue, la serie”, la cantante Alejandra Ávalos aseguró que el tema “Tengo todo excepto a ti”, fue grabada por ‘El Sol’ para dedicársela a ella.

Durante la conferencia de prensa que ofreció para presentar el video de su sencillo “Nada personal”, con el cual rinde homenaje a Don Armando Manzanero, la intérprete contó:

“Los compositores como Juan Carlos Calderón, de quien es el tema, siempre buscan hacer una canción a la medida de nosotros los cantantes. Son pocos los autores que ven tu vida, qué estás haciendo, con quién estás, si acabas de terminar un romance o no; esta es una de esas canciones que compusieron a Luis Miguel”.

Recordando la relación de amistad que sostuvo con Luis Miguel en la década de los 90, misma que estuvo a punto de terminar en romance, Alejandra dijo tener curiosidad sobre si ese capítulo de sus vidas será mostrado en la bioserie del cantante.

“Yo misma me retiré de su vida en el momento adecuado. Si hubiera hecho algo (con él) lo hubiera dicho, pero eso no me llena de orgullo, solamente fuimos amigos, salimos en algunas ocasiones. El señor tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada ni nadie”, explicó.

De la misma manera, Ávalos dijo que el motivo por el que se alejaron fue porque ella rechazó a LuisMi cuando quiso conquistarla, entonces él decidió no volver a salir con ella, ni hablarle.

“Siempre he sido muy honesta, además él estaba en la misma disquera que yo, tenía su carrera muy aparte de lo mío, yo estaba luchando por ser la baladista de México, nunca hubo el aprovecharme de una figura pública como él en su momento, estuvimos saliendo más de tres años y lo acompañé a muchas cosas profesionales, nunca me faltó al respeto, no abusé de su imagen o de su nombre”.

Para finalizar, Alejandra Ávalos manifestó que a pesar de saber la verdad sobre el paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, ella sigue en su postura de no contar nada, pues, aunque el cantante no le pidió guardar el secreto, ella es muy celosa de las confidencias de sus amigos y prefiere que sea él quien lo cuente en la serie.