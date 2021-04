Querétaro, 7 Abril 2021.- El candidato del PAN a la gubernatura del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunió con un grupo de jóvenes y mujeres emprendedoras.

El político queretano, en su cuarto día de campaña proselitista, propuso la creación de unidades de incubación de empresas para los 18 municipios, así como un programa para emprendedores menores de 30 años.

“En estos momentos que estamos viviendo tan complicados, es el momento de ser empresario, el que es valiente no se arrepiente; yo en mi vida de lo único que me he arrepentido es de lo que no he hecho. ¡Están bien jóvenes, éntrenle! No hay edad que no sea momento de echarle todo por el todo”.

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en candidatura común con el partido Querétaro Independiente (QI), destacó la necesidad de impulsar en el estado la 5ª hélice, es decir, consolidar una gran alianza con la academia, el gobierno, las empresas y el mundo, pues, dijo, son las turbinas para volar más alto y llegar más lejos.

“Yo en mi gobierno quiero que haya muchas empresas, miles y miles de empresas, créditos para las mujeres, financiables, con proyectos específicos, que tengan padrinos que te ayuden a acompañar para que te digan como puedes ir, como podemos hacer un plan de negocios; lo hice en Corregidora.”

Además, Kuri González aseguró que es tiempo de enfocarse en crear conocimiento para levantar al país; invertir en educación para conectar a las escuelas con los hogares; a los hogares con las comunidades; a los estudiantes con las empresas y a las empresas con el mundo.

“Miren: en Corregidora cuando yo dije, ‘voy a dar un chorro de empleos’, llegamos a colocar 7 empresas diarias cuando fui presidente municipal. Cuando dije ‘voy a crear 5 mil empleos en los tres años de gobierno’ me decían: ‘Kuri estás loco, Corregidora es un municipio dormitorio, no hay forma’; ¿saben cómo sí hay forma? apostándole a los jóvenes y a las mujeres”.

Kuri González, resaltó que cada queretano es un emprendedor en potencia, pues en cada hogar, en cada aula y en cada cabeza, hay una buena idea que se puede hacer crecer, y desde su proyecto para Querétaro, dijo, se apoyarán para potencializar la fuerza de las mujeres y los jóvenes.

“Los gobiernos no dan empleo, los que dan empleo son los empresarios y si todos quieren ganar mas tenemos que ser más productivos y solamente hay una forma de ser productivos: o vendes más o gastas menos. Mi compromiso contigo es apoyar en todos sentidos, es decir, desde el inicio de tu empresa hasta que ya solita o solito puedas”, concluyó.