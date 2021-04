San Juan del Río, 4 Marzo 2021.- Como parte de las primeras actividades de su arranque de campaña, Mauricio Kuri González, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), en candidatura común con el partido Querétaro Independiente (QI), visitó la comunidad de Senegal de las Palomas, del municipio de San Juan del Río, en donde destacó que es necesario llevar a esta demarcación por el camino del crecimiento.



En este primer acercamiento que realizó con el sector agropecuario, reconoció la crisis que está atravesando el campo, a quienes hoy en día les resulta complejo salir a vender un producto que no quieren comprar o que lo quieren adquirir a muy bajos costos, por ello, dijo que de la mano de los ciudadanos impulsará acciones que beneficien a todos los sectores.



“Los invito a que, a partir de este 6 de junio, si cuento con el voto de ustedes, hagamos un gobierno ciudadano. Yo vengo de la parte ciudadana, yo me doblé el lomo, yo perdí muchos negocios y también me fue muy bien, pero sé que son momentos en que hay que echarles la mano y porque literalmente no nos alcanza”.



Para tal fin, el candidato propuso para el proyecto de Querétaro un seguro de desempleo que ayude a mitigar el impacto económico que ha traído consigo la emergencia sanitaria o cualquier eventualidad futura. Adelantó que se contaría con un recurso de 3 mil 200 pesos mensuales para todos aquellos que se quedaron sin empleo por situaciones extraordinarias.



También, manifestó que, para las mujeres, madres de familia que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o pobreza se les otorgará un apoyo bimestral de mil 500 pesos.



Para el municipio de San Juan del Río, reiteró que es necesario detonar aún más la llegada de empresas, y fortalecer la producción, pues de esa manera se podrá generar economía para las familias en el municipio.



“Solamente hay dos formas de tener más lana: o producimos más, y de eso yo me voy a encargar; de tener ventaja competitiva para que se pueda abrir una empresa; y la otra es que llegue más inversión. Tenemos que atacar estas dos partes, sumado a los apoyos sociales que son necesarios”.



Finalmente, Kuri González aseguró que se necesita llevar a San Juan del Río al lugar que se merece en el tema industrial, en el campo y el turismo: “a San Juan del Río lo vamos a llevar más lejos y mas arriba”.



Cabe destacar que, en este evento, Mauricio Kuri estuvo acompañado por Marcia Solórzano, candidata a diputada federal por el Distrito 2; Guadalupe Murguía, senadora de la República; Agustín Dorantes, presidente del PAN estatal; así como el coordinador de campaña en San Juan del Río, José González.