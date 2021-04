Magali Boysselle reveló que fue violada y drogada por una persona que decía ser su amigo; sin embargo, la actriz aseguró en entrevista para el programa Ventaneando que nunca denunció porque se dio cuenta del hecho mucho tiempo después.

“Un amigo me puso una droga en mi bebida y abusó de mí. No me di cuenta hasta mucho tiempo después. Cuando yo le pregunté ¿qué había pasado?, me dijo que estaba yo alcoholizada. Me había tomado una piña colada, está difícil, pero que yo estaba yo alcoholizada, estaba muy joven y que yo lo había seducido, y yo le creí porque en general las mujeres nos sentimos culpables”, contó.

Ante la pregunta de cómo descubrió que realmente fue violentada, Magali relató: “tiempo después, platicando con una chava me dice: ‘¡qué borracha te pones con este chico!’, y le dije: ‘sí, la peor borrachera de mi vida la tuve con él’, y me dijo ella: ‘yo también’, entonces se me quedó viendo y me dijo: ‘no, la verdad es que a mí me puso algo’, y ahí es que yo entendí que me había hecho lo mismo a mí”.

Al ser cuestionada sobre si levantó la denuncia correspondiente, Boysselle replicó: “es muy difícil denunciar en México, fue hace muchos años, no había ninguna cuestión física de que me hubiera golpeado o lastimado, estaba yo drogada, pero no me lastimó físicamente, entonces, a no ser que me hubieran hecho un análisis de sangre en ese momento, no hubiera habido manera (de proceder legalmente)”.

De la misma manera, la artista que ha trabajado en proyectos como “Oscuro Deseo”, “Capadocia” y “Los Sánchez” manifestó que pese a haberles contado esta situación a personas de su confianza, nadie la apoyó. “Se lo dije a un amigo gay y a otro amigo mío, y nadie me creyó, me dijeron que mejor me quedara callada porque nadie me iba a creer. En general por eso las mujeres nos quedamos calladas”.

Sobre la identidad de la persona que la abusó, Magali dijo: “ya ni siquiera me acuerdo del apellido, fue hace muchos años y mira, me pongo muy mal, porque sí, denunciar públicamente no es nada fácil para cualquier mujer, se llama Rodrigo, no me acuerdo del apellido, tiene un gimnasio… pero bueno, fue hace muchos años, espero que no lo siga haciendo, no sé más de él”.

Finalmente, la actriz externó su apoyo a la youtuber Nath Campos, quien hace unas semanas reveló haber sido abusada mientras estaba bajo los influjos del alcohol. “Estar alcoholizada no da lugar a ser violentada ni violada, o sea no por una mujer que está tomada, eso abre la puerta para ser violada, son cosas completamente distintas. Entonces ¿la apoyo?, sí, por supuesto que la apoyo al 100 por ciento”.