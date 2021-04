San Juan del Río, 312 Marzo 2021.- El diputado del IX Distrito, del partido MORENA, Néstor Domínguez, pidió paciencia a los adultos mayores de sesenta años del municipio de San Juan del Río, para que sean vacunados contra el Covid-19.

Esto debido a que hasta el momento, las autoridades federales no han dado una fecha exacta para dar inicio con la Jornada Nacional de Vacunación a este sector de la población, de los municipios de Querétaro y San Juan del Río.

En rueda de prensa, Néstor Domínguez, comentó que la Directora de Servicios de Salud informó que se esperaba que la próxima semana comenzarán a aplicar las primeras dosis de la vacuna anti Covid 19.

“Ya esperamos la próxima semana. No tenemos la fecha. No es un tema de que no se quiera vacunar a los sanjuanenses (…) es la falta de vacunas, porque sabemos que a nivel nacional e internacional no están llegando”, justificó Domínguez.

Ante esto, afirmó que no es una cuestión de falta de dinero por parte del gobierno para no comprarlas, sino que se depende de las empresas farmacéuticas que puedan surtir la demanda de vacunas.

“El mismo gobernador se convenció de eso (…) y está consciente de que no se podían vacunar las grandes urbes de un jalón, porque nos quedamos a medias y porque aparte el gobierno federal está haciendo las cosas al revés”, expresó el diputado.

Explicó que anteriormente para el gobierno federal parecía que las comunidades y la sierra eran los “patios traseros” y ahora cambió la estrategia de ponerlos primero en esta Jornada Nacional de Vacunación.

Además, de que se dejó hasta el final de la Jornada Nacional de Vacunación las zonas urbanas con “bastantes” hospitales para atender, que en comparación con distintos municipios como Tolimán y Arroyo Seco, no cuentan con hospitales y servicios de salud.

Por lo tanto, el diputado pidió paciencia de los sanjuanenses, al referir que hay estados donde no pueden tener acceso a los medicamentos, no pueden tener acceso al hospital y por eso se prefirió primero vacunar a la gente en esas zonas.