María Conchita Alonso confirmó que tiene una sobrina llamada Antonella Alonso que actualmente se dedica a la industria del cine para adultos.

Ante la incredulidad de los reporteros sobre los rumores que la relacionaban con una chica de ese medio, Alonso respondió con una gran sonrisa:

“Es mi sobrina, ¡es verdad!, tengo una sobrina que hace porno, eso es su mundo, ¿qué voy a hacer yo?, mientras yo no lo haga todo está bien… eso lo hace feliz, la hace feliz… cada loco con su tema”.

Al ser cuestionada sobre si Antonella se dedica a esta actividad por necesidad económica, la venezolana explicó que el dinero no tiene nada que ver con el trabajo de su sobrina.

“Ella quería… me contaron que mi hermano vino a Miami y habló con ella ‘que ¿por qué hace eso?, que no le hace falta, que esto o el otro’ y (ella) dice ‘es que me gusta mucho’… le gusta, lo disfruta”, relató con una gran sonrisa.

Finalmente, al preguntarle sobre si le ha tocado ver alguna película donde participa Antonella, la cantante confesó que por ahora no tiene contacto con ella.

“No, porque ella me bloqueó por Twitter… porque ahí en Twitter muestran todo, entonces sí… ella feliz, mi hermano es el que… era su nena, su bebé… pero ella me contó una vez que su mamá la apoya muchísimo (gesto de duda) … lo que la haga feliz (a ella), eso no es mi problema”, concluyó.