Un calvario recibir atención en Unidad 7 del IMSS en San Juan del Río

San Juan del Río, 25 Marzo 2021.- Una gran cantidad de personas, derechohabientes del IMSS en San Juan del Río, se enfrentan al burocratismo y falta de personal para atender la demanda de incapacidades, trámites de pensiones y jubilaciones, así como de derechos por gastos fúnebres por el Covid-19.

De acuerdo a los propios derechohabientes que se han manifestado, el director de la Unidad de Medicina Familiar Número 7, que es donde se realizan los trámites referidos, solo se lava las manos y se esconde, dejando al personal de seguridad para que de los informes a la gente.

Señalan que desde las 03:00 de la madrugada se empiezan a hacer las filas para realizar diferentes trámites ante el organismo, sin embargo no entregan las fichas a la gente y así se quedan esperando diariamente.

“Desde las tres de la mañana empezamos a llegar para que nos den una ficha, pero no recibimos atención de nadie, el director se lava las manos y solo deja al personal de seguridad que atienda”, subrayan.

Indicaron que se han incrementado de manera exponencial las incapacidades debido a los contagios de Covid-19 o enfermedades respiratorias y que debido a la falta de personal en la clínica no los atienden como deben.



“Dicen que hay falta de personal, ya que el que estaba lo han movido a otras áreas y que no tienen quien atienda”, insisten.

La mayoría de la gente, derechohabiente del IMSS, acude a que le den una incapacidad debido a la enfermedad que llegan a tener, sin embargo los casos se han acumulado y no hay quien las otorgue.

Además hay gente que tiene ya meses tratando de solicitar el pago de las indemnizaciones por gastos fúnebres, sobre todo de personas que han fallecido por Covid-19 y es momento que no se las han entregado.



Otros muchos, requieren hacer trámites de pensiones y jubilaciones y tampoco son atendidos, ya que aseguran que cuando mucho, llegan a dar 5 turnos al día y la mayoría de veces los regresan a su casa a todos.

“El director no da la cara, no atiende a la gente a pesar de que es el responsable y no sale, solo manda al guardia”, puntualizan.

Muchos tienen que llevar sus cobijas para el frío en la madrugada y otros su banco para aguantar la espera, que se vuelve un calvario después de horas en la fila.