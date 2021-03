Maluma salió aclarar los rumores con respecto a su sexualidad, luego de que recientemente fuera criticado por la forma en que viste y los colores que porta en su cabellera.

A pesar de que no es la primera que el intérprete de “Hawái” es señalado como homosexual, en esta ocasión decidió abordar estos señalamientos durante una entrevista exclusiva desde Miami para el programa Hoy, revelando que desde muy joven tuvo que lidiar con este tipo de comentarios.

“En el colegio pensaban muchas personas que yo estaba loco, decían que yo era gay porque me ponía diferentes colores cuando nadie (lo hacía), cuando todo mundo se vestía de negro. Conozco muchas historias, amigos míos cercanos inclusive, que siempre se han querido vestir de una manera, pero se vestían de otra porque su cultura o su familia no los dejó ser simplemente quienes querían ser, en mi caso no fue así, yo lo digo abiertamente, mis padres creyeron en mí, en mi personalidad, no tuvieron ningún problema, siempre me he vestido diferente”, dijo el colombiano.

Posteriormente, el artista confesó que no le gusta la soledad, por lo que no descarta tener una pareja en breve. “Tengo como siete u ocho perros, tengo caballitos, vacas, porque realmente no me gusta estar solo, me gusta la compañía, sean de personas o de animales. Quiero formar una familia normal, quiero tener mi pareja, vivir tranquilo, creo que son cosas que también la nueva generación debe admirar, no solamente la fama, el dinero, las cosas extravagantes”.

Por otro lado, el cantante confesó que tras la pandemia ahora ve la vida de un modo diferente, por lo que ha dejado de darle mucha importancia al aspecto económico.

“Hay momentos que tengo un mood (estado anímico) para ponerme mis diamantes y lo hago, pero en este momento estoy más llevado por el tema de las piedras, no sé, energéticamente me siento más recargado que cuando uso otro tipo de piedras, entonces también entendí que no es el valor económico, sino más un valor espiritual”, contó.