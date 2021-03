José Ron se mostró renuente a hablar con la prensa sobre su vida privada, en especial de su supuesto romance con Sherlyn, de quien se dijo inició una relación sentimental con él únicamente para darle celos a José Luis Roma, integrante del dúo Río Roma.

Durante el inicio de grabaciones de la telenovela “La Desalmada”, Ron no pudo evitar que los reporteros lo cuestionaran sobre estos rumores de su vida amorosa, a lo que inmediatamente dijo:

“No tengo nada qué decir sobre mi vida privada… yo no sé por qué les interesa tanto saber si con quién choque los carritos, si con quién salgo… o sea, les agradezco de verdad, pero no es algo en lo que siempre me he enfocado, como de estar hablando, aclarando, me voy más como a mi trabajo y ya…”.

Sin embargo, como la prensa continuaba con las interrogantes sobre su posible vida amorosa con Sherlyn, el galán de telenovelas añadió: “yo no tengo nada qué decir sobre eso… nada, que saquen lo que quieran, siempre… mira, me voy a preocupar cuando dejen de hablar de mí, así que ahorita que hablen”.

Finalmente, José dijo comprender la labor de los periodistas y el interés sobre este tipo de declaraciones, pero continuó en su postura de no hablar nada de su posible vínculo amoroso con Sherlyn.