Michelle Renaud confesó que es tanto su deseo de convertirse en madre por segunda ocasión que no descarta la idea de someterse a la fertilización in vitro.

“Podría ser, sí, yo estoy abierta a todo, in vitro, adoptar, a conseguirme un novio, a ver al ex novio… ¡Ay, sí!… a lo que sea, yo estoy abierta a lo que Dios quiera, mira, yo dispongo con una sonrisa y es lo único que puedo hacer”, dijo la actriz en entrevista para el programa Hoy.

Debido a que Michelle desea darle un hermanito pronto a su hijo Mateo, es que por ahora no desecha cualquier opción. “Me encanta la maternidad, para mi es lo mejor que me ha pasado en la vida y me encantaría tener la fortuna de que Marcelo tuviera una hermana o un hermano, ya Dios dirá porque tampoco pues puedo yo (decidir), no soy Dios, pero sí me encantaría, yo estoy abierta a todo lo que la vida me ponga”.

De la misma manera, destacó: “los niños no son un dolor de cabeza, sí es un reto, sí a veces no dejan dormir y te dan ganas de darles un trancazo, pero te aguantas y son lo más maravilloso que existe”.

Por otra parte, la artista destacó que ha bajado de peso debido a su alimentación. “Comemos a base de plantas, de semillas, de lentejas, lo más nutritivo de frutas y verduras, comemos de todo, pero sin ningún animalito, salchichas, huevo, todo eso también ya hay veganos, entonces somos unos veganitos felices que la cuaresma la vivimos los 365 días del año”.

Como se recordará, hace algunas semanas la mexicana puso fin a su romance con el ecuatoriano Danilo Carrera justamente porque el actor no desea convertirse pronto en padre, por lo que ambos decidieron finalizar su relación amorosa en buenos términos y cumplir sus sueños por separado.