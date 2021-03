Querétaro, 5 Marzo 2021.- La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, reprobó las declaraciones de la delegada estatal de programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche Vera, en las que no garantiza que los 400 brigadistas universitarios puedan ser vacunados previamente para pertenecer a las jornadas de Vacunación de Adultos Mayores.

Al respecto, García Gasca manifestó que en caso de que los voluntarios no sean vacunados, no se participaría con estas brigadas, según se determinó junto a los directores de facultades.

“Hemos decidido que si no hay garantía de la vacuna, no vamos a participar con las brigadas. Vamos a poner todo lo que tenemos: los espacios, la red de frío, la logística de nuestros espacios que estamos ofreciendo, la seguridad, todo. Pero no podríamos poner a las y los estudiantes en riesgo (…) Esperemos que se reconsidere esta situación, porque es una falta de responsabilidad total con la comunidad estudiantil”, sentenció.

Lamentó que las autoridades argumenten que la instrucción federal es cubrir prioritariamente a los adultos mayores, por lo que afirmó que se pueden hacer gestiones y explicar la pertinencia de proteger a estos voluntarios y a sus familias, por representar un riesgo de contagio el participar en los operativos.

“Nosotros no podemos exponer a 400 jóvenes a una situación de riesgo. Hemos estado solicitando que se nos garantice la vacuna. Son 400 vacunas, no es que se vaya a mermar el número de vacunas en Querétaro. Así aseguramos que los jóvenes y sus familias estén protegidas”, comentó.

García Gasca relató que cuando se hizo la convocatoria para que las universidades pudieran participar de estos operativos de inmunización, se estableció como petición la vacuna para los brigadistas, por estar en esta primera línea de atención; y que la respuesta había sido positiva.

“El tema es que ellos sí se convierten en primera línea de atención, porque van a estar en contacto con el público en general, no es que no estén con pacientes COVID. Es que tú no sabes ya en este momento quiénes pudieran estar contagiados; te conviertes en una situación de riesgo (…) Pero la respuesta también fue que sí, que se les iba a vacunar”, precisó.

Enfatizó que los brigadistas estarán donando su tiempo, interés y esfuerzo para lograr vacunar a los queretanos, por lo que rechazó aquellas visiones que afirman que participarían “por conveniencia”.

Finalmente, la rectora mencionó que la información que tienen es que se podrían iniciar las jornadas de vacunación en los municipios de Querétaro, Corregidora y San Juan del Río en dos o tres semanas más; municipios donde trabajarían las brigadas de la UAQ.