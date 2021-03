Querétaro, 4 Marzo 2021.- Paola Arriaga Carmona, representante estatal de Diversidad y Género y precandidata por el Primer Distrito del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP), criticó a las mujeres del grupo parlamentario y a la precandidata de Morena, Celia Maya, por no haber hecho un posicionamiento respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio

“Se me hace muy incongruente también el hecho de que siendo mujeres no puedan alzar la voz, no solamente ellas, si no todo el grupo parlamentario, las mujeres del grupo parlamentario de Morena” señaló Arriaga Carmona.

Adicionalmente, recalcó de “incongruente” la postura de la precandidata a la gubernatura del estado de Querétaro de la bancada de Morena, Celia Maya quien teniendo conocimientos de lo sucedido con Félix Salgado Macedonio no haya emitido un posicionamiento.

La representante estatal de Diversidad y Género y precandidata por el Primer Distrito del partido Redes Sociales Progresistas , afirmó que Celia Maya no ha dado una respuesta hacia la ciudadanía debido a la candidatura de Salgado Macedonio quien ha sido señalado como un presunto violador, agresor sexual y acosador.

“Me da mucho coraje la falta de empatía, porque no es una lucha de unas cuantas o de grupos, o sea somos todas las mujeres juntas, buscando un bienestar para todas las mujeres” mencionó Arriaga Carmona.

La precandidata por el Primer Distrito del partido Redes Sociales Progresistas reiteró que ningún candidato con estas características debería estar representando a ningún partido político y “mucho menos con la posibilidad de ser gobernador de un estado”.

Arriaga Carmona señaló que es momento de que las mujeres comiencen a denunciar y “alzar la voz, porque es justo ahí donde empieza la impunidad en este país” debido a que continúan los ataques hacia las mujeres cuando estas deciden no denunciar.

Por otro lado, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió un comunicado en el cual mencionaba que el organismo había resuelto por unanimidad de votos la reposición para la evaluación de perfiles para seleccionar al próximo candidato o candidata del estado de Guerrero.

Sin embargo, Félix Salgado Macedonio seguirá manteniéndose como el candidato a la gubernatura del estado de Guerrero debido a que se venció el plazo para sustituirlo, según lo marca la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.