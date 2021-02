Querétaro, 10 Febrero 2021.- El gobierno debe regularizar y combatir las fiestas “after” y las reuniones familiares, para apoyar a los empresarios de los centros nocturnos del estado, afirmó el líder de la vida nocturna de Querétaro, Rogelio Garfias.

“Si todo el mundo sanitiza, limpia y si toma su sana distancia (…) ya nos dimos cuenta, toda la sociedad y todo el pueblo, que la infección no se da tanto en estos lugares que están regulados”, mencionó Garfias.

Para el líder, uno de los problemas principales focos de infección no son los centros nocturnos, si no “el after, las reuniones en la casa” ya que cuando cierran los bares es cuando las personas se juntan en sus casas.

“Lo sabemos todos y ahí no hay regulación de cubrebocas, no hay sana distancia, no hay control sobre las bebidas alcohólicas. No hay control de nada, ese es el problema en el estado de Querétaro” enfatizó.

Por otro lado, mencionó que hasta el momento se encuentra en “stand by” una convocatoria emitida por gobierno del estado en el cual se van a apoyar a restaurantes, sin embargo desconocen si en dicha convocatoria entrarán los bares y los centros nocturnos del estado de Querétaro.

En la convocatoria, menciona Garfias que se enfocaron en el tipo de las licencias de los negocios y no por el tipo de giro de los mismos. “Si mi giro es ,por ejemplo, de bar nocturno sin cocina no puedo abrir, pero si mi licencia dice restaurante y funjo como antro pues sí puedo abrir y estoy abriendo sin alimentos, y estoy abriendo sin carta, sin nada”

“Dijeron tajantemente que cierren los bares, pero si alguien tiene licencia de restaurante y hace como bar abre normal” sentenció.

Mientras tanto, en una rueda de prensa el secretario de gobierno, Tonatiuh Cervantes Curiel, mencionó que se encuentran analizando el tipo de apoyos que les proporcionarán al sector de bares y centros nocturnos del estado de Querétaro.