Querétaro 04 Feb 2021.- El secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal de Morena Querétaro, Jesús Méndez Aguilar, aseguró que la convocatoria que lanzó el Consejo Estatal del Partido como estrategia de consulta de los aspirantes a candidaturas locales no servirá al partido a nivel nacional.

El militante de Morena resaltó que este proceso de auscultación local está fuera de los estatutos del partido; y lo consideró como un instrumento de presión, toda vez que se lleva a cabo a la par la convocatoria oficial de registros de precandidaturas en cargos locales.

“No, por supuesto que no (servirá). Porque las condiciones están dadas. O somos, o no somos institucionales. Está operando fuera de la normalidad, la normalidad es que acatemos lo que dice la convocatoria. No tiene por qué hacer presión. Es un instrumento de presión; aquí no es el sindicato, es un partido político”, declaró.

Ante estas circunstancias, Méndez Aguilar recordó que este procedimiento impulsado por el militante Ángel Balderas Puga, no tiene validez, y que no corresponde al Consejo Estatal este tipo de ejercicios.

Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Ángel Balderas Puga, puntualizó que su proceso de auscultación ya se había efectuado en 2017; y respondió a Méndez Aguilar que el de este año fue votado y aprobado por la mayoría de los consejeros.

Reportó que en su convocatoria, hecha del 29 de enero al 1 de febrero, se registraron alrededor de 40 aspirantes a alcaldías; 40 para diputaciones locales y para regidurías, seis perfiles.

La intención de este ejercicio, manifestó Balderas, es ser un proceso complementario que busca mostrar la transparencia que se aplica en el estado, y que debe ser parte de las acciones del Morena en lo nacional; así como solicitar que se tomen en cuenta los diagnósticos en lo local.

“Son procesos complementarios, y de alguna manera el Consejo Estatal de Querétaro quiere mandar un mensaje al Comité Ejecutivo Nacional, en el sentido de que nosotros estamos haciendo las cosas de manera más transparente”, consideró.

Y es que acusó que al día de hoy, no se ha dado a conocer el resultado de los registros de precandidaturas a diputaciones federales.