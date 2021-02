Ciudad de México. La secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, afirmó que rechaza la violencia contra las mujeres, pero advirtió “que hay presunción de inocencia en el caso del candidato a la gubernatura del estado de Guerrero, Félix Salgado Macedonio”, acusado de acoso y violación sexual.

En la conferencia mañanera de este miércoles, la ministra en retiro señaló que se debe respetar la garantía de las mujeres a no ser violentadas, aunque dijo que también “hay presunción de inocencia, hay debido proceso y garantía de audiencia”, porque estos valores constitucionales se deben respetar.

La secretaria respondió a la pregunta de los medios después de que el domingo 31 de enero el Consejo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ratificó a Salgado Macedonio como candidato del partido para competir por la gubernatura de Guerrero en la elección del próximo 6 de junio.

La decisión partidista se dio a pesar de que el actual senador con licencia cuenta con tres acusaciones por ejercer violencia sexual. Una es una queja por acoso sexual que se presentó en la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero en 2007 y dos son denuncias penales por el delito de violación, una de 1998 y otra de 2016, ambas ante la Fiscalía General estatal.

La postulación del también exalcalde de Acapulco avanza aun cuando tiene una investigación abierta en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ-GRO-014/2021. El 7 de enero el organismo acordó abrir una investigación y el 22 de ese mes inició un procedimiento sancionador de oficio.

En este expediente se agregó un escrito presentado el 5 de enero por una persona que aseguró fue violentada sexualmente por el morenista. Aunque en el expediente de la CNHJ no se incluye el nombre, la víctima habló con medios de comunicación y dijo que ella fue la menor de edad atacada en 1998.

Si bien el pasado 20 de enero la Fiscalía General del estado de Guerrero desechó la denuncia presentada formalmente en noviembre de 2020, porque el presunto delito contra una menor de edad ocurrió en 1998; continúa en investigación la denuncia presentada en 2016.

La indagatoria que sigue abierta no tambaleó la candidatura. El 31 de enero el dirigente de Morena, Mario Delgado, fue cuestionado por los medios al respecto y afirmó que Salgado Macedonio no tiene una sentencia condenatoria y por tanto seguirá siendo candidato de Morena “Denuncias puede haber muchas, pero tú no te puedes convertir en un juzgador, tienes que dejar que la autoridad correspondiente decida en la materia, si no, esto se volvería una guerra de denuncias de todo tipo que pudiera llevar a decisiones equivocadas”, dijo.

Además, aunque en octubre del año pasado el INE aprobó la declaración 3 de 3 contra la violencia de género como requisito para registrar candidaturas a cargos federales, se trata de un documento donde los aspirantes deben declarar bajo protesta de decir verdad que no tienen condena o sanción por delitos de violencia familiar o doméstica, delitos sexuales o que no están registrados como deudores de una pensión alimenticia.

En este caso el morenista no tiene ninguna condena, razón por la cual el partido tampoco ha impedido que haga precampaña mientras se le investiga. Incluso el pasado 15 de enero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero (IEPC) desechó la petición del colectivo “Movimiento Feminista de México”, quien en diciembre solicitó negar la candidatura de Salgado Macedonio, por estar acusado de violación sexual. El argumento para negar la petición fue que el político no cuenta con una sentencia firme.

Por otro lado, el exfiscal de Guerrero, Xavier Olea, quien en enero aseguró que existía una orden de aprehensión contra Salgado Macedonio por el delito de violación cometido en 2016, pero no se ejecutó por orden del gobernador Héctor Astudillo, anunció a los medios que ahora llevará la defensa legal de la víctima que fue agredida en 1998.